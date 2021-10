Deal mit Papua-Neuguinea : Australien beendet die Verschickung von Flüchtlingen

Australien zieht zum Jahresende einen Schlussstrich unter eine umstrittene Episode in seiner harten Abschreckungspolitik gegenüber Flüchtlingen. Bis dahin soll die Verschickung von Bootsmigranten in Papua-Neuguinea beendet werden, kündigte Innenministerin Karen Andrews am Mittwoch an. Die Verträge mit dem Nachbarland liefen am 31. Dezember aus und würden nicht erneuert, hieß es in einer Mitteilung der Ministerin. Allerdings machte Andrews auch klar, dass dies nicht das Ende der „starken Grenzsicherungspolitik“ Australiens sei. Das sogenannte Offshore Processing in dem Inselstaat Nauru werde fortgesetzt: „Jeder, der versucht, mit dem Boot illegal nach Australien zu kommen, wird zurückgeschickt oder nach Nauru gebracht.“

Die noch auf Papua-Neuguinea untergebrachten Flüchtlinge sollen sich dann entscheiden können, ob sie freiwillig nach Nauru gehen, in Papua-Neuguinea bleiben, um dort ansässig zu werden, oder dort auf die Aufnahme durch ein Drittland zu warten. Derzeit sollen sich noch etwa 124 Migranten in dem pazifischen Inselstaat befinden, von denen die meisten schon kurz nach Beginn der Vereinbarung im Juli 2013 von den australischen Behörden dorthin gebracht worden waren. Damals hatte sich die Regierung in Canberra aufgrund einer zunehmenden Zahl von Bootsflüchtlingen, die an den australischen Küsten landeten, zu einer besonders harten Abschreckungspolitik gegenüber Asylsuchenden entschieden.

Neuseeland bietet Aufnahme an

Seitdem heißt es, dass niemand, der auf diesem Weg auf australisches Territorium gelangt, jemals die Chance auf Asyl in Australien bekommen soll. Für die Flüchtlinge ließ die Regierung deshalb außerhalb Australiens zwei Lager errichten, eines in Nauru und eines auf der Insel Manus in Papua-Neuguinea. Zwischenzeitlich waren allein auf Manus bis zu 1353 Flüchtlinge untergebracht. Die meisten von ihnen sind mittlerweile in Drittländer umgesiedelt worden. Von Beginn an gab es Kritik nicht nur an dem völkerrechtlich fragwürdigen Arrangement, sondern auch an den Bedingungen, unter denen die Menschen in den Lagern leben mussten.

Menschenrechtsorganisationen verurteilten insbesondere die Zustände in dem Lager auf Papua-Neuguinea, in dem es zu Gewalt, Missbrauch, psychischen Erkrankungen und Suizidversuchen gekommen war. Schließlich hatte auch das höchste Gericht Papua-Neuguineas entschieden, dass es gegen die Verfassung verstößt, die Flüchtlinge in dem Lager festzuhalten. Daraufhin waren sie in halboffene Unterkünfte verlegt worden, zunächst auf Manus und schließlich in der Hauptstadt Port Moresby. Die unabhängige Australische Menschenrechtskommission kritisierte am Mittwoch nun unter anderem, dass sich Australien mit der Beendigung der Verträge aus seiner Verantwortung für die Flüchtlinge stehle.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International begrüßte zwar das Ende der Vereinbarung als „Schritt in die richtige Richtung“. Die Fortsetzung der Unterbringung in Nauru bedeute aber, dass viele der Flüchtlinge, die schon seit acht Jahren unter einem Zustand der Ungewissheit lebten, weiter leiden müssten. Die Organisation rief Canberra auf, endlich das Angebot Neuseelands anzunehmen, die Flüchtlinge aufzunehmen. Ministerin Andrews verwies in einem Interview dagegen lediglich auf die Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten über die Aufnahme von 1250 Flüchtlingen, unter der noch Platz für etwa 250 Personen sei.