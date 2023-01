Nationalfeiertag : Warum viele Aborigines den „Australia Day“ abschaffen wollen

Australien blickt anders als früher auf seinen Nationalfeiertag. Viele Indigene würden ihn am liebsten ganz abschaffen. An einem historischen Ort regt sich Protest.

Qualmende Blätterbüschel: Aborigines am Nationalfeiertag während einer Morgenzeremonie in Sydney Bild: dpa

Das wabernde Geräusch ei­nes Didgeridoos erklingt, dazu ein durchdringender Ge­sang. In der Luft liegt der Geruch von brennenden Eukalyptusblättern. Eine Gruppe im Ge­sicht weiß bemalter Aborigines bahnt sich mit qualmenden Blätterbüscheln in den Händen einen Weg durch die Zu­schauer, die ihre Zeremonie auf einem Rasenstück am Hafen von Sydney verfolgen. Durch den Rauch scheint in der Morgensonne die Silhouette der nur ei­nige Hundert Meter weiter liegenden Sydney Harbour Bridge.

Nach dem Ende der Rauchzeremonie tritt eine Frau an das Podium. Sie ruft die Menschen zu einer Schweigeminute auf. Es ist nichts zu hö­ren außer dem Didgeridoo. Dann beginnt die Rede. „Dieser Tag, dieses Datum, ist ein Tag der Trauer für mein Volk“, sagt die indigene Kommunalpolitikerin Yvonne Weldon. Dieser Ort am Hafen von Sydney sei der „Ground Zero“ für die Kolonisierung und ihre Folgen.