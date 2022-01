Flagge mit Botschaft : Australien erwirbt ikonisches Symbol der Aborigines

Vor genau 50 Jahren errichteten vier australische Ureinwohner einen Sonnenschirm auf dem Rasen vor dem damaligen Parlamentsgebäude in Canberra. Das Land feierte seinen „Australia Day“, den Nationalfeiertag, an dem die „First Fleet“ im Jahr 1788 in der Bucht von Sydney landete. Michael Anderson, Billy Craigie, Bertie Williams und Tony Coorey war damals aber nicht zum Feiern zumute. Sie reisten aus Redfern, einem Stadtteil von Sydney, in die Hauptstadt, um gegen die Ablehnung der damaligen australischen Regierung für indigene Landrechte zu protestieren. Das kleine Protestgelände unter dem Schirm bezeichneten sie zum Ausdruck indigener Souveränität als „Botschaft“. Die Haltung der Regierung habe die Aborigines zu „Fremden auf unserem eigenen Land“ gemacht, sagte der Aktivist Gary Foley später im Rückblick. „Deshalb brauchten wir wie andere Fremde eine Botschaft.“

Die Aktion war so erfolgreich, dass sie über die folgenden fünf Jahrzehnte auf die eine oder andere Weise weitergeführt wurde. Aus dem Sonnenschirm wurde eine Gruppe von Zelten, später ein Container. Über der „Zelt-Botschaft“, wie sie fortan genannt wurde, wehte damals auch eine Flagge, die seither weltweit zum Symbol der Ureinwohner und ihres Kampfs für gleiche Rechte und Wiedergutmachung der durch die weißen Kolonialherren verübten Verbrechen geworden ist. Das Design aus einem gelben Kreis für die Sonne, einem roten Balken für die Erde und einem schwarzen Balken für die Menschen ist so simpel und effektiv, dass man annehmen könnte, es habe schon seit Ewigkeiten bestanden. Tatsächlich aber ist die Flagge der Aborigines erst etwas mehr als fünf Jahrzehnte alt, obwohl die Aborigines schon vor 65.000 Jahren den Fünften Kontinent besiedelten. Der indigene Maler und Angehörige des Luritja-Stamms, Harold Thomas, entwarf die Flagge 1971 unter dem Eindruck der erwachenden Bürgerrechtsbewegung.

Unternehmen verschickte Unterlassungserklärungen

In den Folgejahren wurde sie nicht nur durch ihren Einsatz an der „Zelt-Botschaft“ zu einem Symbol indigener Identität. Mitte der Neunzigerjahre wurde sie sogar zu einer offiziellen Flagge Australiens erklärt. Seither weht sie häufig neben der Nationalflagge und der Flagge der Torres-Strait-Insulaner. Harold Thomas sah, wie sich sein Design weiter verbreitete. Andere Künstler behaupteten, sie seien die Schöpfer des ikonischen Werks. Doch ein Gericht erklärte Thomas im Jahr 1997 zum rechtmäßigen Urheber. Das führte auch zu Kritik einiger seiner Mitstreiter. Für sie war die Flagge längst mehr als das Werk eines einzelnen Künstlers, das seine Bedeutung erst durch den politischen Einsatz Tausender Menschen bekommen habe.

Mit der Gerichtsentscheidung bekam der 1947 in Alice Springs geborene Künstler, der wie viele Aborigines als Teil der „gestohlenen Generation“ in frühen Jahren von seiner Familie getrennt wurde, das Recht, Lizenzen für die Nutzung der Flagge zu veräußern. Eine dieser Lizenzen ging an das Bekleidungsunternehmen WAM Clothing, eine „weiße“ Firma ohne jegliche Verbindungen zu Ureinwohnern und der Bürgerrechtsbewegung. Das Unternehmen begann, Unterlassungserklärungen an Organisationen wie die Australian Football League zu schicken, da diese die Aborigine-Flagge auf Kleidungsstücken verwendeten. Die Forderung, das Symbol zu entfernen oder eine Gebühr zu entrichten, löste eine Kontroverse um das Urheberrecht auf das mittlerweile zu einem Gemeingut gewordene Symbol aus.

Mit dem Kauf der Rechte an der Flagge für umgerechnet 12,4 Millionen Euro, der am Dienstag von der Regierung verkündet wurde, ist diese Kontroverse teilweise beendet. Nun darf jeder Australier die Flagge nutzen. Nicht jeder findet, dass damit „die Flagge der Aborigines für die Australier befreit“ wurde, wie Premierminister Scott Morrison mitteilte. „Die Flagge wurde als Zeichen des Protests gegen genau diese Leute geschaffen, die sie nun besitzen“, schrieb etwa ein Internetnutzer. „Ich kann nicht anders, als mich erneut beraubt zu fühlen“, schrieb ein anderer.

Die Reaktionen spiegeln die Ablehnung wider, mit der viele Indigene bis heute dem australischen Staat begegnen, ganz ähnlich wie die Gründer der sogenannten Zelt-Botschaft vor 50 Jahren. Sie lehnen es auch ab, den „Australia Day“ am 26. Januar als ihren Nationalfeiertag anzuerkennen. Sie nennen ihn den „Invasion Day“, den Tag der Invasion. Und sie fordern, der Feiertag möge auf ein anderes Datum verlegt werden.