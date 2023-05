Aktualisiert am

Baerbock in Paris : Besuch bei der Freundin

Parlez-vous Macron? Außenministerin Annalena Baerbock war Ehrengast im französischen Regierungskabinett. Schon herrscht mehr Einigkeit in der Chinapolitik.

„A demain à Berlin!“: Das französische „morgen“ kommt Annalena Baerbock leicht über die Lippen, als sie sich in Paris von Catherine Colonna verabschiedet. Die Außenministerin hat am Mittwoch den Tonfall gefunden, der in der französischen Hauptstadt gut ankommt.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Ganz verschweigt sie nicht, dass es Irritationen gab. „Es gibt Themen, wo wir mal unterschiedlicher Meinung sind“, sagt sie. Über die Differenzen, etwa in der Energiepolitik, redet sie nicht lang. Sie spricht lieber „unsere tiefe Verbundenheit“ an. Frankreich sei nicht nur unser Partner und Nachbar, sondern „unsere Freundin“. Colonna nickt.