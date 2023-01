Überraschende Reise : Außenministerin Baerbock zu Besuch in Charkiw

Am Dienstag hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei einem Besuch der schwer vom Krieg gezeichneten Stadt Charkiw der Ukraine die deutsche Solidarität und Unterstützung zugesichert. Dazu zählten weitere Waffenlieferungen, welche die Ukraine brauche, um seine Mitbürger zu befreien, „die noch unter dem Terror russischer Besatzung leiden“. Auch die Winterhilfe zähle dazu, die man bereitgestellt habe. „Generatoren und Transformatoren, Brennstoff und Decken retten jetzt vor Ort Leben“, sagte sie in Charkiw nach Angaben des Auswärtigen Amtes. Außerdem hat Baerbock dem Land nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa 40 Millionen Euro zur Minenräumung und besseren Internetversorgung versprochen.

Baerbock ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, dass seit dem russischen Überfall im Februar 2022 die umkämpfte Ostukraine besucht. Begleitet wurde sie in der Stadt vom ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev.

Der Besuch war aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden. Agenturberichten zufolge war sie mit dem Zug über Polen und Kiew angereist. Demnach besuchte die Ministerin zunächst ein zerstörtes Umspannwerk am Bahnhof und traf dann in einem Kinderkrankenhaus Patienten und ihre Eltern. In dem schwer beschädigten Stadtteil Saltiwka besichtigte sie demnach unter anderem den Wärmeraum einer Schule. „Diese Stadt ist Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und für das unendliche Leid, mit dem die Menschen, ganz besonders hier im Osten des Landes, jeden Tag konfrontiert sind“, äußerte sie.

Charkiw liegt nur wenige Dutzend Kilometer von der russischen Grenzen entfernt. „Verbunden durch eine gemeinsame Sprache bestanden vor dem Krieg enge Verbindungen und reger Grenzverkehr“, sagte Baerbock. „Heute sieht man praktisch an jeder Straßenecke tiefe Spuren der russischen Zerstörungswut.“

Baerbock hob auch hervor, dass man auch den Platz der Ukraine „in unserer europäischen Familie“ nicht aus dem Blick verliere. Die Bundesregierung wolle konkrete Angebote machen, um bei der Stärkung des Rechtsstaates, „unabhängiger Institutionen und der Korruptionsbekämpfung, sowie bei der Angleichung an die EU-Standards voranzukommen“.

Ihr Besuch kam nur wenige Tage nach den Ankündigungen aus Paris, Washington und Berlin, die Ukraine künftig mit Späh- und Schützenpanzern zu unterstützen, Deutschland stellt dafür Marder bereit.