Russischer Außenminister : Lawrow bietet EU „Neustart“ in Beziehungen an

Russischer Außenminister Lawrow, hier Anfang Oktober in Bagdad Bild: dpa

Tauwetter in Moskau? Russland sei offen für eine „gleichberechtigte und pragmatische Zusammenarbeit“ mit der EU, schreibt Außenminister Lawrow in der Regierungszeitung. Das liege auch am neuen EU-Spitzenpersonal in Brüssel.