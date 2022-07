Sturm auf das Kapitol : „Trump zog es vor, nicht zu handeln“

Es stand schon längere Zeit fest, wie der Ausschuss zur Untersuchung des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 sein vorläufiges Finale gestalten würde: Nämlich als Nahaufnahme auf den abgewählten Präsidenten, der während der Erstürmung des Parlaments den Großteil der Zeit im Esszimmer des Westflügel des Weißen Hauses vor dem großen Fernseher verbrachte. „187 Minuten der Untätigkeit“ hieß die vorerst letzte Episode. Juristisch gesprochen war es eine Amtspflichtverletzung. Doch es war mehr als das.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Das machte Republikaner Adam Kinzinger, einer der beiden konservativen Trump-Kritiker in dem Ausschuss, in der Sitzung am Donnerstagabend deutlich. Dass Trump in den drei Stunden nach Beendigung seiner Kundgebung am 6. Januar 2021 nichts tat, sei kein Versagen gewesen, hob Kinzinger hervor, sondern Absicht: „Trump zog es vor, nicht zu handeln.“ Der gewalttätige Mob habe nämlich das vollbracht, was Trump bezweckt habe: Die Unterbrechung der Beglaubigung des Wahlsiegs Joe Bidens durch den Kongress.

Ein eher peinlicher Abend

Dass die Sitzung, die im Fernsehen zur Prime Time übertragen wurde, eher ein Saison- als ein Serienfinale war, verrieten die Worte der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Liz Cheney – die Republikanerin leitete für den mit Corona infizierten Bennie Thompson die Sitzung. Trumps republikanische Intimfeindin deutete an, dass es nach der Sommerpause nicht nur zur Präsentation des Abschlussberichtes kommt, sondern wohl auch zur Anhörung weiterer Zeugen.

Es wurde noch einmal emotional, was nicht nur daran lag, dass mehrere Mitglieder der Kapitolspolizei erschienen waren und den Angriff abermals durchleben mussten. Auch mehrere Mitglieder des Repräsentantenhauses saßen im Publikum, unter anderem Pramila Jayapal, die Vorsitzende des linken Fraktionsflügels der Demokraten. Als sie sich selbst auf dem Bildschirm sah, wie sie verängstigt auf der Empore des Repräsentantenhauses Schutz suchen musste, flossen ihr Tränen durchs Gesicht.

Mehr zum Thema 1/

Für andere Kongressmitglieder war der Abend, an dem bisher unveröffentlichtes Bildmaterial veröffentlicht wurde, eher peinlich. Senator Josh Hawley zählte zu jenen Republikanern, die an besagtem 6. Januar die Einsprüche gegen die Wahlergebnisse einzelner Bundesstaaten unterstützte – und von Vizepräsident Mike Pence eine Aussetzung des Zertifizierungsprozesses verlangte. Als er am Mittag auf dem Kapitolshügel erschien, sah er die Trump-Anhänger, die sich vor dem Kongress versammelt hatten, und reckte kämpferisch seine Faust in die Höhe. Das bekannte Foto zeigte die Ausschussregie, um es dann zu spiegeln mit den Bildern Hawleys, der eine Stunde später panisch aus dem Plenarsaal flieht. Sollte der Senator sich, wie allseits vermutet wird, dereinst um das Weiße Haus bewerben, dürfte ihn sein halbstarker Auftritt seinerzeit verfolgen.

Parole „Hang Mike Pence“

Für Trump selbst wurde es auch unangenehm: Da war etwa die per Video eingespielte Aussage Mark Milleys, des Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs im Pentagon, der bestätigte, dass es den ganzen Nachmittag keinen Anruf des Oberbefehlshabers gab, um die Mobilisierung der Nationalgarde anzuordnen. Stattdessen war es Vizepräsident Pence, der sich mehrfach im Pentagon meldete, und Verstärkung anforderte: Pence habe befohlen, Streitkräfte zu entsenden, berichtete Milley. Später habe Mark Meadows Milley angerufen, um ihm mitzuteilen, man benötige das „Narrativ“, Trump habe immer noch das Sagen.

Bezeichnend war auch die ebenfalls per Video eingespielte Aussage des Rechtsberaters Pat Cipollone, er habe Trump immer wieder gedrängt, den Mob zurückzurufen, was dieser aber zurückgewiesen habe. Stattdessen telefonierte der Präsident mit Senatoren, um diese zu überzeugen, weitere Einsprüche einzubringen. Und dann waren da noch die geladenen Zeugen Matthew Pottinger und Sarah Matthews. Ersterer war seinerzeit stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater. Er berichtete, als er den Tweet gesehen habe, in dem Trump nach Beginn der Gewalt Pence weiterhin vorwarf, keinen Mut zu haben, habe er beschlossen, seinen Posten niederzulegen. Der abgewählte Präsident hetzte damit seine Anhänger auf den Vizepräsidenten. Diese zogen mit der Parole „Hang Mike Pence“ los.

Matthews wiederum war die stellvertretende Sprecherin Trumps. Der abgewählte Präsident hatte zwar nach drei Stunden endlich überzeugt werden können, ein Video aufzuzeichnen, in dem er den Mob aufforderte, nach Hause zu gehen. Doch sagte er auch, sie seien besondere Leute, er würde sie lieben. Matthews schilderte, ihr sei in dem Moment klar gewesen, dass sie diese Äußerungen als Sprecherin würde verteidigen müssen. Da sie aber unhaltbar seien, habe sie beschlossen, ihr Amt ebenfalls niederzulegen.

Längst ist es nicht mehr nur das Ziel des Ausschusses, Trump zu überführen – und so den derzeitigen Justizminister Merrick Garland unter Druck zu setzen, den früheren Präsidenten anzuklagen. Cheney und Kinzinger, die beide aus ihrer Partei gedrängt werden sollen, wollten auch die republikanische Kongressführung bloßstellen. So wurden immer wieder Äußerungen Mitch McConnells und Kevin McCarthys, der republikanischen Fraktionsvorsitzenden in Senat und Repräsentantenhaus eingespielt, in denen diese Trump für den Angriff auf das Herz der amerikanischen Demokratie verantwortlich machten. Zitate, an welche beide heute nicht mehr gern erinnert werden: Ohne die Unterstützung der Trump-Basis würde es im Herbst bei den Kongresswahlen nämlich schwer für sie.