Gewalt in Sofia : Ausschreitungen bei Demo gegen Bulgariens Regierung

In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben Regierungsgegner Flaschen, Steine und Böller auf Polizisten geworfen. Mehr als 60 Menschen wurden festgenommen.

Ausschreitungen in Sofia Bild: AFP

Bei regierungskritischen Protesten ist es in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten warfen am späten Mittwochabend Flaschen, Steine, verschiedene Gegenstände sowie selbstgebaute Böller auf das starke Polizeiaufgebot am Parlamentsgebäude. Mehr als 60 Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zehn Polizisten wurden nach Angaben des Notfalldienstes verletzt.

Verteidigungsminister Krassimir Karakatschanow verurteilte auf Facebook die „organisierten, vorsätzlichen“ Angriffe auf die Polizei. Der Protest am Parlament hatte am Mittwochmorgen zum Auftakt der Herbsttagung der Volksversammlung begonnen. Protestler forderten in Sprechchören den Rücktritt der bürgerlich-nationalistischen Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow. Sie werfen der seit Mai 2017 regierenden Koalitionskabinetts Korruption und Abhängigkeit von Oligarchen vor.

Staatspräsident Rumen Radew, der die Demonstranten unterstützt, forderte in einer Rede vor den Abgeordneten den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen. Die nächste reguläre Parlamentswahl wäre im März 2021. Die Aktion am 56. Tag der Antiregierungsproteste hatte das Motto „Großer Volksaufstand“. Die Organisatoren der Proteste führten die Ausschreitungen auf Provokateure zurück.