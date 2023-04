Es waren nur wenige Meter, die Zooey Zephyr von ihrem Sitzplatz im Repräsentantenhaus trennten. Doch statt an dem Holzpult saß die demokratische Abgeordnete am Donnerstag auf den Besucherbänken im Flur des Kapitols in Montana. Zephyr postete ein Foto, den Laptop vor sich, Papierstapel neben sich. „Ich arbeite hier im Auftrag meiner Wähler so gut ich kann angesichts dieser undemokratischen Umstände.“

Die 34 Jahre alte Transfrau darf derzeit Debatten per Video verfolgen, über Gesetzentwürfe abstimmen – nicht jedoch an den Diskussionen der Abgeordneten darüber teilnehmen. Zephyr ist der jüngste Fall eines neuen Phänomens in der angespannten politischen Stimmung der Vereinigten Staaten: der Bestrafung demokratischer Abgeordneter durch den (vorübergehenden) Ausschluss aus der Kammer durch die republikanische Mehrheit. Dabei geht es um die Kernthemen des Kulturkampfs in Amerika.

Die Situation um die Abgeordnete Zephyr hatte sich in den vergangenen Tagen hochgeschaukelt. In Montana stehen im Repräsentantenhaus 67 Republikaner 33 Demokraten gegenüber. Jüngst ging es um einen Gesetzentwurf, der geschlechtsangleichende Behandlungen für minderjährige Transsexuelle verbieten soll – einer von vielen in republikanisch dominierten Bundesstaaten. Es ist zu einem der Kampfthemen der Partei geworden. Zephyr hatte in der Debatte gesagt, wer dafür stimme, habe „Blut an den Händen“. Sie habe damit nicht übertrieben, hob sie später hervor, und berichtete von einem Transteenager, der versucht habe, sich umzubringen, während er eine solche Debatte im Fernsehen verfolgt habe. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Matt Regier, verweigerte ihr anschließend das Rederecht, bis sie sich entschuldige.

„Gehorsam gegenüber allen Regeln“

Am Montag versammelten sich mehrere hundert Demonstranten im Kapitol. Auf der Galerie der Kammer skandierten einige: „Lasst sie sprechen.“ Zephyr selbst stand unter den Abgeordneten, eine Hand mit ihrem Mikrofon in die Luft gereckt. Aufrufe nach Ruhe verhallten ungehört. Sieben Demonstranten wurden wegen Hausfriedensbruchs festgenommen und schließlich wieder freigelassen, die Republikaner drohten mit Disziplinarmaßnahmen gegen Zephyr. In einer Abstimmung am Mittwoch stimmte dann die gesamte republikanische Fraktion für den teilweisen Ausschluss der Abgeordneten bis zum Ende der Sitzungsperiode am 5. Mai.

Es gelte, „Gehorsam gegenüber allen Regeln dieses Gremiums, einschließlich der Regeln des Anstands“ walten zu lassen. Die einzige Person, die Zephyr zum Schweigen bringe, sei sie selbst, sagte Sprecher Regier. Die demokratische Fraktion kritisierte den Schritt heftig, schließlich ging es letztendlich um das Verhalten der Demonstranten. Es sei ein von der Verfassung von Montana garantiertes Recht der Bürger, einer Sitzung beizuwohnen. Es sei „enttäuschend, aber nicht überraschend“, dass die Republikaner es missachteten.

Mitglieder des Kongresses für eine Zeit oder ganz aus dem politischen Betrieb auszuschließen, ist normalerweise ein höchst ungewöhnlicher Schritt in den Vereinigten Staaten. Das gilt für die Bundesstaaten wie für den Kongress in Washington. Der Senat etwa hat seit 1789 nur 15 Senatoren ausgeschlossen – den letzten im Jahr 1995 wegen Machtmissbrauchs und sexueller Übergriffe. Ein Ausschluss galt bislang nicht als Instrument politischer Grabenkämpfe, sondern für schwere Verfehlungen. Die jüngsten Fälle dürften also ein Zeichen dafür sein, dass die Polarisierung des politischen Betriebs in den Vereinigten Staaten weiter zunimmt. Präsident Joe Biden bezeichnete den ersten Vorgang dieser Art in Tennessee jüngst als „schockierend, undemokratisch und beispiellos“. Anstatt zu diskutieren, hätten sich die Republikaner dazu entschlossen, gewählte Vertreter des Volkes zum Schweigen zu bringen.

Nächstes Reizthema: Waffengewalt

In Tennessee ist auf den ersten Blick wieder alles so wie es vor den Geschehnissen war, die weit über den Bundesstaat hinaus Schlagzeilen machten: Die beiden Demokraten Justin Jones und Justin Pearson haben ihre Plätze im Abgeordnetenhaus von Tennessee wieder eingenommen – jedoch nur vorübergehend. Die beiden schwarzen Abgeordneten müssen ihre Plätze in einer Sonderwahl verteidigen, um dauerhaft zurückzukehren. Der Ausschluss der jungen Männer hatte Mitte April weithin Empörung hervorgerufen.

In ihrem Fall ging es um das Reizthema der Waffengewalt. Ein Täter hatte in Nashville an einer Grundschule drei Kinder und drei Erwachsene erschossen. Wenige Tage später demonstrierten Tausende vor dem Kapitol und einige auf der Besuchergalerie des Repräsentantenhauses in Nashville für strengere Waffengesetze. Jones, Pearson und die demokratische Abgeordnete Gloria Johnson schlossen sich den Protesten an und unterbrachen die Sitzung des Repräsentantenhauses für mehrere Minuten, als sie mit einem Megafon in der Kammer nach vorn marschierten. Die Republikaner sprachen von „Meuterei“ und verglichen die Szene mit dem Sturm auf das Kapitol durch gewalttätige Trump-Anhänger am 6. Januar 2021. Mit ihrer Mehrheit schlossen sie Jones und Pearson aus dem Repräsentantenhaus aus – die weiße Abgeordnete Johnson überstand die Abstimmung knapp.

Biden lud die Abgeordneten in dieser Woche nach Washington ein und dankte ihnen für ihren „Einsatz für die Gemeinschaft“. Jede Generation müsse aufs Neue für die Demokratie kämpfen. Der Abgeordnete Jones appellierte im Oval Office an seine Mitstreiter: Mut könne durchaus ansteckend sein.