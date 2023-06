Serbien gilt als Verbündeter Russlands am Balkan. Doch jüngste Aussagen des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić säen aber Zweifel an dieser Sichtweise.

Es gibt in Europa kaum einen Staat, in dem Regierung, Medien und ein Großteil der öffentlichen Meinung Russlands Aggression gegen die Ukraine so verständnisvoll gegenüberstehen wie in Serbien. Schon deshalb erhalten seit Monaten kursierende In­dizien, laut derer die ukrainische Ar­mee sich auch mit Waffen aus ser­bischer Herstellung dieser Aggression ent­ge­genstellt, große Aufmerksamkeit.

Nun hat Staatspräsident Aleksandar Vučić diese zumindest indirekt bestätigt. Laut einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung „Financial Times“ äußerte sich Vučić zu den vor einigen Wochen öffentlich gewordenen amerikanischen Geheimdokumenten zum Krieg in der Ukraine. Diese Dokumente sollen unter anderem zeigen, dass Serbien sich zwar ge­weigert habe, ukrainische Soldaten auszubilden, nicht jedoch, der Ukraine Waffen zu liefern. „Ist es möglich, dass derlei geschieht? Ich habe keine Zweifel, dass es geschehen kann“, sagte Vučić laut „Financial Times“ mit Verweis auf die durchgestochenen Pentagon-Dokumente. Er sei „kein Dummkopf“, so Vučić : „Mir ist bewusst, dass einige der Waffen möglicherweise in der Ukraine landen.“

Über Umwege in die Ukraine?

Bereits Anfang März waren Berichte öffentlich geworden, laut derer etwa 3500 Raketen aus serbischer Produktion für den auch von der ukrainischen Armee eingesetzten Mehrfachraketenwerfer „Grad“ in die Ukraine geliefert worden seien. Die Berichte wurden auch von prorussischen Militärblog­gern verbreitet. Das russische Au­ßen­ministerium verlangte prompt eine of­fizielle Stellungnahme Serbiens dazu. Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa teilte mit, die Berichte hätten in Moskau „tiefe Besorgnis“ ausgelöst. Eine mögliche Ausrüstung der Ukraine mit Waffen aus Serbien stelle „eine ernsthafte Frage“ für die russisch-serbischen Beziehungen dar, so Sacharowa. Belgrad dementierte um­gehend. Vučić sprach von einer „notorischen Lüge“. Serbien habe weder in die Ukraine noch nach Russland Waffen exportiert.

Serbien strebt auch deshalb nach guten Beziehungen zu Russland, weil Moskau im UN-Sicherheitsrat die Belgrader Lesart unterstützt, laut der das Kosovo nicht unabhängig, sondern weiterhin eine serbische Provinz sei.

Schon zu Jahresbeginn schlossen serbische Regierungspolitiker jedoch nicht aus, dass Rüstungsgüter aus Serbien über Umwege in die Ukraine gelangten. Damit habe Serbien aber nichts zu tun, versicherte der serbische Verteidigungsminister Miloš Vučević im Februar: „Wenn private Firmen auf Drittmärkten kaufen und dann an Firmen in anderen Staaten weiterverkaufen, ist das keine Frage, die Serbien betrifft.“ Auf russischen Portalen wurde behauptet, serbische Munition sei von einem türkischen Zwischenhändler geordert und dann über die Türkei weiter in die Slowakei verkauft worden, von wo aus sie dann die Ukraine erreicht hätten.

Kontakte zu Putin heruntergespielt

Vučić bemühte sich in dem Interview mit der „Financial Times“ darum, seine Kontakte zu Wladimir Putin, mit denen er im Inland gern wirbt, herunterzuspielen. Die Zeiten, in denen er Putin alle drei Monate gesprochen habe, seien vorbei, sagte er demnach. Abgesehen von einzelnen Besuchern aus Moskau habe er seit einem Jahr keinen Kontakt zum Kreml.

Mindestens ebenso bemerkenswert wie dessen Aussagen sind einige Sätze des amerikanischen Botschafters in Belgrad, Christopher Hill, der in dem Beitrag ebenfalls zitiert wird. Sie scheinen die These zu stützen, dass die harsche amerikanische Kritik am kosovarischen Ministerpräsidenten Al­bin Kurti im jüngsten Streit zwischen Serbien und dem Kosovo auch damit zu tun habe, dass die Vereinigten Staaten Serbien unbedingt gegen Russland positionieren wollen und daher Vučić stützen.

Zumindest widersprechen die Aus­sagen des amerikanischen Botschafters dieser These nicht. Hill sagte demnach, aus amerikanischer Sicht sei die Ukraine derzeit wichtiger als jedes andere Thema in Europa, und insbesondere am Balkan, und da brauche man „alle Mann an Deck“. „Wenn die Leute an Bord sind, werden die Beziehungen besser“, sagte der Diplomat, offensichtlich in Anspielung auf die zuletzt guten oder doch verbesserten amerikanisch-serbischen Beziehungen.