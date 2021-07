Bulgarien nach der Wahl : Ein Land soll zu den Sternen greifen

Es wird höchste Zeit, dass endlich bulgarische Astronautinnen und Astronauten ins Weltall kommen. So verkündet es zumindest der Popsänger und Showmaster Slawi Trifonow, dessen Partei „Es gibt so ein Volk“ bei der Parlamentswahl am 11. Juli mit einem hauchdünnem Vorsprung von wenigen tausend Stimmen stärkste Kraft wurde. Zwar ist Bulgarien das ärmste Mitglied der Europäischen Union, hat wie kein zweiter Mitgliedstaat mit Korruption und laut Erhebungen der Vereinten Nationen zugleich mit dem höchsten Bevölkerungsschwund der Welt zu kämpfen, aber man muss sich ja Ziele setzen.

Strenggenommen gab es schon zwei Bulgaren im All (Georgi Iwanow 1979 und Alexandar Alexandrow 1988), aber die waren Teilnehmer des sowjetischen Weltraumprogramms, also Kosmonauten, nicht Astronauten. Slawi Trifonow strebt nun eine Kooperation zwischen Bulgarien und der NASA an, damit sich sein Land künftig rühmen kann, nicht allein Kosmo- sondern auch Astronauten hervorgebracht zu haben.