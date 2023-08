Der ukrainische Nationalfeiertag ist ein Tag großer Symbolik. Selbst die umstrittene „Mutter Heimat“, die 62 Meter hohe, silbrig über dem Ufer des Dnipros glänzende Frauengestalt mit Schild und Schwert, hat für viele Ukrainer inzwischen einen neuen Symbolgehalt bekommen. 1981 als eines der Mahnmäler in der damaligen Sowjetunion zur Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg errichtet, trug das Standbild, angeblich das zweithöchste in Europa, auf dem Schild lange Hammer und Sichel, das sowjetische Wappen.

Dieses Emblem ist in den vergangenen Wochen abmontiert worden; es wurde ersetzt durch das Wappen der Ukraine, den vom mittelalterlichen Reich, der „Kiewer Rus“, übernommenen Dreizack. Damit ist das Wappen viel älter als die Unabhängigkeit selbst, welche das Parlament der Ukraine, damals noch für kurze Zeit Sowjetrepublik, am 24. August 1991 verkündete.

Mehr als symbolisch sind die russischen Panzer, Haubitzen und Raketenteile, die am Donnerstag in der Umgebung des Maidans aufgestellt wurden. Als zuverlässiger Zähler der Verluste beider Kriegsparteien seit Kriegsbeginn gilt das von westlichen Militärbeobachtern betriebene Portal oryxspioenkop.com: Es nannte am Donnerstag 2260 zerstörte, aufgegebene oder eroberte russische Kampfpanzer, 85 Flugzeuge und 103 Hubschrauber. Für die Ukraine lauten die Vergleichszahlen: 624, 69 und 32. Das offizielle Kiew nennt für die russischen Verluste etwa doppelt so hohe Zahlen. Hinzu kommen auf beiden Seiten, dem Portal zufolge, Tausende weitere Stücke an militärischem Gerät.

Heftige Kämpfe auch am Feiertag

Für Aufmerksamkeit sorgte am Nationalfeiertag die Meldung, Norwegen werde der Ukraine Kampfflugzeuge vom Typ F-16 überlassen. Regierungschef Jonas Gahr bestätigte am Donnerstag bei einem Überraschungsbesuch in Kiew entsprechende Medienberichte. Zu „gegebener Zeit“ würden weitere Einzelheiten über die Anzahl der Kampfjets und den Zeitrahmen der Lieferung mitgeteilt, sagte Gahr. Zuvor hatten schon die Niederlande und Dänemark angekündigt, F-16 an die Ukraine zu liefern.

Auch am Donnerstag wurde in der ­Ukraine gekämpft. An mehreren Orten im Land wurden ein Zivilist getötet und 16 verletzt. Den Feiertag überschattete in Kiew die Nachricht, dass ein Stadtverordneter der oppositionellen Partei Europäische Solidarität, Serhij Ilnyzkyj, an der Front gefallen ist. Der Berufssoldat, zuletzt Oberst, hatte schon 2014, als der von Russland gesteuerte Donbass-Krieg begann, in dieser Region der Ostukraine gekämpft; dort ist er nun ums Leben gekommen.

Über die Zahl der Verluste unter Soldaten sprechen beide Seiten nicht gerne. Vor einer Woche zitierte die „New York Times“ Regierungsquellen in Washington mit der bisher wohl höchsten Schätzung: Die Zahl der getöteten oder verwundeten russischen Soldaten liege bei 120.000 und etwa 175.000 (Ukrainer entsprechend: knapp 70.000 und etwa 110.000). Für die Ukraine, die knapp ein Drittel der Einwohner Russlands zählt, ist der Blutzoll dabei besonders hoch.

„Im großen Krieg gibt es keine kleinen Dinge“

Wann wird der Krieg für das angegriffene Land zu Ende gehen? Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte am Mittwoch während einer Konferenz der Kiewer „Krim-Plattform“, das ganze Staatsgebiet müsse und werde befreit werden. Umfragen zufolge hat er dabei eine klare Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. In einer seiner täglichen Videoansprachen rief er seine Landsleute am Donnerstag zur Einheit im Kampf gegen die Besatzer auf. „Im großen Krieg gibt es keine kleinen Dinge. Nichts ist unwichtig. Niemand ist unwichtig“, sagte der Präsident, dankte vielen Berufsgruppen und erinnerte an ihren Einsatz und die Opfer.

„Jeder ist wichtig, der arbeitet und der anderen Arbeit gibt. Wer Steuern zahlt, mit denen unsere Streitkräfte, die Verteidigung und der zukünftige Sieg gewährleistet werden“, betonte Selenskyj. Die mit Klaviermusik unterlegten Aufnahmen zeigten den Präsidenten vor einem Wandgemälde mit dem nach den Worten „Ruhm der Ukraine“ von Russen erschossenen Kriegsgefangenen Olexander Mazijewskyj. Das im März verbreitete Video von der Erschießung des wehrlosen Mannes hatte weltweites Entsetzen ausgelöst. Mazijewskyj wird seither als Held verehrt.

Während der Parade zum 30. Jahrestag der Unabhängigkeit 2021, ein halbes Jahr vor Beginn des „großen“ russischen Krieges, hatte Selenskyj gezeigt, dass er auch mit den Familien der Gefallenen eine gemeinsame Sprache findet: Damals war er von seiner Tribüne hinuntergestiegen auf den Maidan, um den hinterbliebenen Witwen und Waisen des Donbass-Kriegs Trost zuzusprechen und ihnen postum die Medaillen zu Ehren ihrer gefallenen Angehörigen zu überreichen.

Wann also kommt das Ende? In Washington sei man „noch nicht“ bereit, die Ukraine zu Verhandlungen mit Russland zu drängen, schreibt der Korea-Experte Carter Malkasian in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Foreign Affairs“. Doch auch der Koreakrieg mit insgesamt fünf Millionen Toten sei 1953 zu Ende gegangen – wenn auch nur mit einem bis heute gültigen Waffenstillstand. Dieser habe Südkorea jedoch eine beachtliche Entwicklung erlaubt. Eine ähnliche Situation könne auch „die Ukraine retten“, ihre nicht besetzten Gebiete, etwa 80 Prozent des Landes, bewahren, und wäre damit ein Sieg auch für ihre Unterstützer in der Welt.