Auschwitz-Überlebender : „Bist du verrückt, Deutsche machen so etwas?“

Ich erzähle meine Geschichte so, wie ich sie auch früher erzählt habe“, sagt Moshe Haelion. „Und ich werde sie so lange erzählen, wie ich lebe.“ Doch bis Haelion zu sprechen begann, sollten Jahrzehnte vergehen. Bis er ein Gedicht schrieb, das er seiner Schwester widmete, die in derselben Nacht ermordet wurde, in der sie in Auschwitz ankamen: „Meiner kleinen Schwester Nina / die wilde Bestien deportierten / als ins Lager sie brachten / in die Flammen ward sie geworfen“. Sechs Tage waren sie in einem geschlossenen Viehwagen eingepfercht gewesen, in jedem Waggon des Zuges waren zwei Eimer für die Exkremente. Die Fahrt gehe nach Krakau, hatten ihnen die Deutschen vorgelogen. Dort gebe es viele Juden, und man könne sich ein schönes neues Leben aufbauen.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. F.A.Z.



Im griechischen Saloniki verbrachte Haelion seine Kindheit in einer „normalen jüdischen Familie, religiös, doch nicht so extrem, wie sie heute in Israel sind“. Als eines von wenigen jüdischen Kindern ging er aufs Gymnasium, aber in seiner Straße lebten vor allem Juden. Auch in Saloniki gab es in den dreißiger Jahren antijüdische Übergriffe, wurde eine Synagoge angezündet, erinnert sich Haelion. Im April 1941 marschierte die Wehrmacht ein. Wenige Tage später starb Haelions kranker Vater.

„Die Angst unter den Juden war so groß, dass niemand hinter dem Sarg hergehen wollte, so war unsere Familie die einzige, die ihn auf dem letzten Wege begleitete.“ Die Deutschen schlossen jüdische Schulen, planierten den jüdischen Friedhof und zwangen jüdische Griechen in Gettos. Dann gaben sie 1942 den Befehl, in die Züge zu steigen. „Wir glaubten wirklich, das Leben in Krakau werde besser für uns sein“, sagt Haelion. Sie packten ihre besten Kleider ein.

Mehr zum Thema 1/

Die Wände in Moshe Haelions Wohnzimmer sind voll von Familienfotos. Ein altes Bild zeigt ihn als Jungen mit der Familie in Saloniki, seine Tante hat es ihm nach dem Krieg in Israel übergeben. Sie war bereits in den dreißiger Jahren ausgewandert. Sonst gäbe es gar keine Bilder mehr, sagt Haelion. Auf anderen Fotos ist er umringt von seinen Enkeln und Urenkeln, und eines zeigt ihn in Auschwitz: Er trägt israelische Armeeuniform und hält die Flagge mit dem Davidstern unter dem Tor von Auschwitz. Haelions Wohnung befindet sich im vierzehnten Stock eines Hochhauses in Bat Yam. Vom Wohnzimmerfenster aus kann er aufs Mittelmeer schauen. In der Ferne schien das Lager, taghell erleuchtet, erinnert sich Haelion an seine Ankunft in Auschwitz. Nach einer Weile begann die Selektion.

Haelion ging mit seinem Onkel in die Gruppe der sogenannten Arbeitsfähigen. Eine andere Gruppe sollten Frauen mit Kindern bilden. Eine weitere Gruppe waren arbeitsfähige Frauen ohne Kinder. Nina, seine Schwester, war 16 Jahre alt. „Wir entschieden, Nina mit der Mutter, zu den Müttern mit kleinen Kindern gehen zu lassen, damit sie zusammenbleiben“, sagt Haelion. „Wir wussten es da noch nicht, aber in dem Moment verdammten wir sie zum Tod.“ Später im Konzentrationslager traf Haelion einen anderen KZ-Insassen, der wie er aus Saloniki stammte und in Auschwitz-Birkenau arbeiten musste. Der sagte: Siehst du die Schornsteine dort drüben? Das ist ein Krematorium. „Der Groschen fiel immer noch nicht bei mir“, sagt Haelion. „Dann erwähnte er die Gaskammern, und ich sagte‚ ’Bist du verrückt, Deutsche machen so etwas?’“

Der Holocaust wurde in der Moderne verübt, von modernen Menschen. „Wir nehmen an, dass nach der Aufklärung gebildete Menschen auch moralische Grundsätze haben“, sagt Shulamit Imber, die pädagogische Direktorin der Gedenk- und Forschungsstätte Yad Vashem in Jerusalem. „Der Holocaust hat viele solcher Annahmen zurückgeworfen.“ In Israel sprachen die Überlebenden zunächst kaum vom Holocaust. Sie bauten ihr neues Leben auf, ließen das Trauma beiseite. „Im Elternhaus meines Mannes wurde kein Wort über den Holocaust gesprochen“, sagt Imber.