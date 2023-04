Aktualisiert am

Flüchtlinge in der Ukraine

Flüchtlinge in der Ukraine :

Flüchtlinge in der Ukraine : Es gilt Zehntausende zu integrieren

In Uschhorod im Südwesten der Ukraine kommen kaum mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ostukraine an. Nun sollen Zehntausende dauerhaft ankommen. Dabei hilft auch ein Laientheater.

Wiatscheslaw Yehorow will eigentlich nur kurz einen Kaffee trinken an diesem kalten Nachmittag im Frühjahr. Doch in dem Gemischtwarenladen, den er dafür betritt, wird der Theaterleiter sofort angesprochen. Ob er eine Möglichkeit sehe, ein älteres Paar aus dem zen­tralukrainischen Poltawa unterzubringen, fragt ihn ein Student. „Sprich mit meiner Frau“, antwortet ihm Yehorow. Eine Lösung werde man schon finden.

Die beiden helfen, wo sie können. Doch Yehorow und seine Frau Julija Yehorowa sind keine gewöhnlichen Flüchtlingshelfer. Hier in Uschhorod, im äußersten Südwesten der Ukraine, bieten sie ihren vor den russischen Angriffen geflohenen Landsleuten weder ein Dach über dem Kopf noch frische Kleidung oder medizinische Versorgung. Stattdessen will das Künstlerehepaar den Binnenflüchtlingen das Gefühl geben, anzukommen und Teil einer Gruppe zu sein.