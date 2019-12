Völkermord-Prozess gegen Burma : Solidarisierung mit den Generälen

Aung San Suu Kyi ist in Den Haag, um Burma gegen den Vorwurf des Völkermords an den Rohingya zu verteidigen. Warum stellt die Friedensnobelpreisträgerin sich hinter die Militärs?

Es ist schon erstaunlich: In dieser Woche reist die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi nach Den Haag, um ihr Land dort vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gegen den Vorwurf des Völkermords zu verteidigen. Die Regierungschefin, die offiziell den Titel der „Staatsrätin“ trägt, nimmt damit ihre ehemaligen Feinde in Schutz: die burmesischen Militärs, die für die Greueltaten an den muslimischen Rohingya verantwortlich sein sollen. Während der Westen immer noch rätselt, wie die 74 Jahre alte ehemalige Demokratieaktivistin und Freiheitsikone so etwas tun kann, hat sich das Land weitgehend hinter die „Lady“ und ihre Mission gestellt.

In Burma finden seit Tagen Kundgebungen und öffentliche buddhistische und christliche Gebete zu ihrer Unterstützung statt. An vielen Straßenecken hängen Plakate mit Durchhalteparolen: „Wir stehen an der Seite von Aung San Suu Kyi“, heißt es darauf unter anderem. Manche Unterstützer wollten sogar im Rahmen einer von einem Tourenanbieter organisierten Reise in die Niederlande fahren. Auch der große Nachbar China signalisierte seine Unterstützung: Außenminister Wang Yi traf am Abend vor ihrer Reise Aung San Suu Kyi in der burmesischen Hauptstadt Naypyidaw.