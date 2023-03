Aktualisiert am

In San Diego konkretisieren die USA, Australien und Großbritannien ihr Sicherheitsbündnis für den Indopazifik. Canberra wird mit nuklearbetriebenen U-Booten ausgestattet.

Großbritanniens Premier Rishi Sunak vor dem Treffen mit seinem australischem und amerikanischem Amtskollegen in San Diego Bild: AP

Für den Dreiergipfel wählte man einen symbolträchtigen Ort. An der Marinebasis in San Diego mit Blick auf den Pazifik verkündete der amerikanische Präsident Joe Biden das erste Projekt für die neue Sicherheitspartnerschaft mit Australien und Großbritannien im Indopazifik. Mit Anthony Albanese und Rishi Sunak, dem australischen und dem britischen Premierminister, hatte Biden zuvor einen konkreten Zeitplan vereinbart, um Australien mit nuklearbetriebenen U-Booten auszustatten.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Biden hob hervor, dass vor 18 Monaten, als das neue Sicherheitsbündnis AUKUS ins Leben gerufen wurden, wenige mit schnellen Fortschritten gerechnet hätten. Biden sagte, der erste Schritt sei eine Art Starthilfe für die australischen Marinefähigkeiten. Er hob hervor, dass es sich um nuklear betriebene, nicht aber atomar bewaffnete U-Boote handle. Australien bleibe eine nicht-nukleare Macht.

Ausbildung australischer Seeleute in den USA

Albanese sprach von einem neuen Kapitel in den Beziehungen der drei Staaten. Das AUKUS-Bündnis sei die größte Investition in die Verteidigung Australiens in der Geschichte des Landes. Er dankte Biden dafür, dass die Vereinigten Staaten ihre Technologie teilten. Sunak nutzte die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass Großbritannien bei seinen Verteidigungsausgaben eine neue Phase einleite und die Investitionen von zwei auf zweieinhalb Prozent der Wirtschaftsleitung erhöhe.

Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, hatte zuvor schon mit Blick auf die U-Boote gesagt, die konkreten Vorbereitungen begännen bereits jetzt mit der Ausbildung australischer Seeleute, Ingenieure, Techniker und anderen Personals. In ein paar Jahren sei dann geplant, regelmäßig auf rotierender Basis U-Boote aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien in Australien zu stationieren.

Nach der Ausbildungsphase werde Australien in den dreißiger Jahren zunächst drei nuklearbetriebene U-Boote von den Vereinigten Staaten geliefert bekommen, sagte Sullivan weiter – „mit der Möglichkeit, auf fünf U-Boote aufzustocken, falls dies erforderlich ist“. Langfristig wollten alle drei Staaten schließlich gemeinsam ein U-Boot-Modell entwickeln und herstellen.

Das trilaterale Militärbündnis AUKUS war im September 2021 verkündet worden. Der Name setzt sich aus den Abkürzungen der drei Länder zusammen. Das Bündnis soll nach Angaben ranghoher amerikanischer Regierungsvertreter dazu beitragen, Frieden und Stabilität im indopazifischen Raum aufrecht zuhalten und Bedrohungen abzuschrecken. Es ist Teil der neuen amerikanischen China-Strategie; Biden hat mehrfach hervorgehoben, dass er Peking als größte geostrategische Herausforderung im 21. Jahrhundert betrachtet.

In Washington wird aber stets bekräftigt, Biden strebe keinen Konflikt, sondern einen Wettbewerb mit Peking an. Ranghohe Regierungsvertreter wiesen auch daraufhin, dass sich das Bündnis auch gegen das aggressive Auftreten Nordkoreas und Russlands richte.