Auftritt im Parlament in Paris : Nicht alle finden Greta gut

Die Klima-Aktivistin tritt am Dienstag in der französischen Nationalversammlung auf. Abgeordnete der Republikaner wollen die Sitzung boykottieren – und schmähen die Schwedin.

Im Elysée-Palast hat Präsident Emmanuel Macron sie schon im Februar empfangen, jetzt ist die Klimaaktivistin Greta Thunberg in der Nationalversammlung eingeladen. Doch gegen den Auftritt der 16 Jahre alten Schwedin in der französischen Parlamentskammer an diesem Dienstag regt sich Protest.

Die Abgeordneten der Republikaner (LR) wollen die Sitzung boykottieren. „Wir brauchen keine apokalyptischen Gurus, um auf intelligente Weise gegen die Klimaerwärmung zu kämpfen. Wir brauchen wissenschaftlichen Fortschritt und politischen Mut“, sagte der Abgeordnete Guillaume Larrivé, der für den Parteivorsitz der Republikaner kandidiert.

„Ich respektiere die Meinungsfreiheit, aber rechnet nicht mit mir, um einer Prophetin in kurzen Hosen Beifall zu spenden“, schrieb der LR-Abgeordnete Julien Aubert auf Twitter, der ebenfalls Parteivorsitzender werden möchte. Thunberg verdiene bestenfalls „den Nobelpreis für Angstmache“. Er sei für den Schutz des Planeten, aber nicht für „Greenbusiness“, so Aubert.

„Wir wollen bei dieser Show nicht mitmachen“

„Wir sagen ,nein‘ zu dieser aufklärungsfeindlichen Infantilisierung und zur Panikmache. Die Nationalversammlung macht sich lächerlich, indem sie Greta Thunberg einlädt“, sagte der LR-Abgeordnete Jean-Louis Thiériot. „Wir wollen bei dieser Show nicht mitmachen“, äußerte die LR-Abgeordnete Constance Le Grip. Die positive Bewertung der Rolle Thunbergs durch die Bundeskanzlerin wurde in der Schwesterpartei von CDU/CSU nicht wahrgenommen. Angela Merkel sagte Ende vergangener Woche, die von Thunberg begründete Schülerbewegung habe die Politik „zur Beschleunigung getrieben“.

Thunberg verdankt ihre Einladung in die Nationalversammlung einem parteiübergreifenden Kollektiv von 162 Abgeordneten, das sich „Beschleunigen“ („Accélérons“) nennt und verstärkte Maßnahmen zum Klimaschutz verlangt. Eine Mehrheit der Abgeordneten gehört der Regierungsfraktion von La République en marche an.

Macron umwarb Greta frühzeitig

Macron hatte die junge Schwedin frühzeitig umworben und sie am 22. Februar im Elysée-Palast empfangen. Thunberg sagte hinterher, sie habe mit Macron über Strategien zum Klimaschutz gesprochen. „Ich weiß nicht, ob er auf mich hört“, sagte sie. „Allein kann er ohnehin nicht viel bewirken“, so Thunberg.

Macron hatte vor dem amerikanischen Kongress im April 2018 das Pariser Klimaabkommen verteidigt und gewarnt: „Wir haben keinen Planeten B.“ Auch mit der deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat Macron sich wiederholt ausgetauscht. Macrons Staatssekretär Gabriel Attal entrüstete sich über „die herablassende Kritik an Thunberg“. „Für einige ist Jugend offenbar ein Makel“, kritisierte er.

Der sozialistische Parteivorsitzende Olivier Faure verteidigte am Montag ebenfalls die Initiative der Parlamentarier: „Greta Thunberg spielt eine außergewöhnliche Rolle für den Bewusstseinswandel in Europa und in der Welt.“