Aufstand in Russland : Der Westen hält sich zurück

Washington reagiert zugeknöpft und wortkarg auf das Chaos in Russland. Die Lage ist volatil und das Letzte, was die amerikanische Regierung derzeit möchte, ist es, Wladimir Putin Argumente für die Behauptung zu liefern, der Westen habe irgendwie seine Finger im Spiel.

Präsident Joe Biden telefonierte am Samstag mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, dem britischen Premierminister Rishi Sunak und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Offiziell hieß es hernach lediglich, man habe sich zur aktuellen Lage in Russland ausgetauscht und bekräftige abermals, die Ukraine weiter so lange wie nötig zu unterstützen. Später war zu erfahren, dass das Telefonat 45 Minuten gedauert habe. Die vier westlichen Führungsmächte hätten ihren Informationsstand abgeglichen und vereinbart, angesichts der unübersichtlichen Lage in engem Austausch zu bleiben. Amerikanischen Medienberichten zufolge hatten US-Geheimdienste bereits im Vorfeld Hinweise auf Pläne des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin, einen Aufstand gegen die Militärführung in Moskau anzuzetteln.

Dass jegliche öffentliche Bewertung des Putschversuches fehlte, lässt sich als Bemühen deuten, sich gänzlich zurückzuhalten. Bewusst verzichtete man also darauf, für den Milizenführer Prigoschin Partei zu ergreifen. Nur, weil dieser den russischen Machthaber Wladimir Putin herausfordert, wird er also nicht zum Verbündeten für den Westen. Es sei unklar, wie die Sache ausgehe. Faktisch heißt dies, wie Diplomaten sagen würden: Die Ereignisse in Russland betrachtet man als innere Angelegenheit.

Das Chaos ist noch nicht zu Ende

Wie gefährlich Prigoschin für Putin sei, so hieß es weiter, zeige, dass der russische Präsident sich zu einer öffentlichen Ansprache genötigt gesehen habe. Biden ließ mitteilen, er werde ständig durch seinen Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan auf dem Laufenden gehalten. Man beobachte die Lage genau. Dass Prigoschin am späten Samstagabend ankündigte, seinen Vormarsch auf Moskau zu stoppen und seine Miliz zurück in die Stützpunkte beordere, bedeutet noch nicht das Ende des Chaos.

Vor dem Telefonat Bidens mit den europäischen Führungsmächten hatte schon Außenminister Antony Blinken mit den Verbündeten gesprochen – neben Berlin, London und Paris kontaktierte er auch die Partner in Kanada, Italien, Japan und der Europäischen Union in Brüssel. Wie nach dem Telefonat Bidens teilte das State Department mit, Washington bekräftigte, die Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ukraine ändere sich nicht.

Dem Vernehmen nach wurde auch darüber gesprochen, dass in dem Gebiet um Rostow am Don im Südwesten Russlands, das derzeit offenbar von der Wagner-Gruppe kontrolliert wird, die ganze Bandbreite der Waffensysteme der russischen Streitkräfte, einschließlich Nuklearraketen, stationiert ist. Alexander Vindman, das frühere Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates in Washington, nannte den Umstand „sehr gefährlich“.