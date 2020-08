Soldatenmeuterei in Mali : Putschisten sollen Regierung festgenommen haben

Mali steht möglicherweise vor einem Putsch durch das Militär. Aufständische Soldaten haben in dem westafrikanischen Staat nach eigenen Angaben Präsident Ibrahim Boubacar Keita und Regierungschef Boubou Cissé festgenommen. Die beiden seien in Keitas Anwesen in der Hauptstadt Bamako festgesetzt worden, sagte der Putsch-Anführer, der anonym bleiben wollte, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Zudem sollen eine Reihe prominenter Bürger und ranghohe Militärs gefangengenommen worden sein, sowie der Finanzminister des Landes, Siniša Mali.

Mehrere Soldaten hatten am Dienstagmorgen die Kontrolle über einen Armeestützpunkt in der Stadt Kati nahe Bamako übernommen. Ein Arzt des Krankenhauses der Stadt sagte der Nachrichtenagentur AFP, aufgebrachte Soldaten hätten mehrere Waffen aus dem Stützpunkt an sich genommen und in die Luft geschossen. Auch zu Schusswechseln soll es gekommen sein.

Rückkehr zur Ordnung

Der westafrikanische Staatenverbund Ecowas verurteilte die Meuterei am Abend und rief zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung auf. Die Militärs sollten unverzüglich in ihre Kasernen zurückkehren. Der Staatenverbund verurteile jeden nicht der Verfassung des Landes entsprechenden Regierungswechsel „aufs Schärfste“.

Auch Frankreich schloss sich in einer Mitteilung des Außenministeriums Ecowas Kritik an und bekräftigte seine uneingeschränkte Verbundenheit mit der malischen Souveränität und Demokratie, so das Ministerium. Die französischen Behörden folgten demnach den Entwicklungen in Mali aufmerksam. Die frühere Kolonialmacht Frankreich ist in Westafrika im Einsatz gegen Islamistenmilizen stark vertreten, Mali ist ein Schwerpunkt. Auch die Bundeswehr ist im Rahmen der UN-Mission Minusma mit bis zu 1100 Soldaten vor Ort.

Das westafrikanische Land steckt seit Monaten in einer politischen Krise. Die politische Opposition fordert den Rücktritt von Präsident Ibrahim Boubacar Keïta. Seine Popularität war angesichts von Vorwürfen rund um Korruption und Wahlmanipulationen stark gesunken. Zudem wird er dafür kritisiert, die Gefahr durch den islamistischen Terror nicht in den Griff zu bekommen. Jüngst ist es immer wieder zu großen, teilweise gewalttätigen Protesten in dem Land gekommen. Westafrikanische Staatschefs hatten daraufhin versucht, zwischen Keïta und dem Anführer der Protestbewegung, Imam Mahmoud Dicko, zu vermitteln.

Zuletzt hatte es 2012 einen Putsch durch Hauptmann Amadou Haya Sanogo gegeben, wonach Mali im Chaos versank. Keïta wurde 2013 demokratisch gewählt und genießt internationale Unterstützung.