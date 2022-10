Attentate auf Bali 2002 : Als Al-Qaida die zweite Front eröffnete

Der Polizist Frank Morgan war auf dem Rückweg in sein Hotel, als nur wenige Hundert Meter zwei Bomben detonierten. Der Australier hatte seinen Urlaub auf Bali bis dahin mit Golfspielen und Schwimmen verbracht. Nun fand er sich am Tatort eines der schwersten Terroranschläge seit dem 11. September 2001 wieder. „Tatsächlich war mein erster Eindruck, dass irgendwo ein Flugzeug abgestürzt sei“, sagt Morgan in einem Podcast, den Australiens Polizei zum 20. Jahrestag der Anschläge veröffentlicht hat. Morgan half den Verletzten, die sich bis in sein Hotel schleppen konnten, darunter einer Frau, die kurze Zeit später an ihren schweren Verbrennungen starb.

Es war Samstag Abend am 12. Oktober 2002, die Nachtklubs in Kuta, wo sich viele Australier in den Diskotheken und Kneipen vergnügen, waren gut gefüllt. Da marschierte ein Attentäter in die Tanzbar „Paddy’s Pub“ und zündete einen Sprengsatz in seinem Rucksack. Sekunden später explodierte eine Autobombe vor dem „Sari Club“ auf der anderen Straßenseite. Eine dritte Bombe detonierte vor dem US-Konsulat in der Hauptstadt Denpasar, die aber nur geringe Schäden verursachte. Morgans Polizeikollege Glen McEwen war ebenfalls zufälligerweise auf Bali und erreichte den Tatort kurz nach der Explosion. „Es herrschte Verwüstung. Da waren Leichen, Menschen, Feuer und Chaos“, sagte McEwen.