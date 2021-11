Missglückter Anschlag : Attentäter von Liverpool war den Behörden bekannt

Britische Forensiker am Ort der Explosion in Liverpool am Dienstag Bild: AP

Der Attentäter, der sich am Sonntag in Liverpool mit einem Sprengsatz getötet und einen Taxifahrer verletzt hatte, war vor vier Jahren vom Islam zum Christentum übergetreten. Laut Zeitungsberichten war dies von Bekannten des Attentäters als Versuch betrachtet worden, seine Chancen in seinem Asylverfahren zu erhöhen. Der Mann, dessen Namen die Behörden mit Emad al-S. angegeben haben, war 2014 aus Dubai ins Königreich geflogen und hatte Asyl beantragt. Die Behörden glaubten ihm jedoch nicht, dass er ursprünglich aus Syrien aufgebrochen war, sondern hielten ihn für einen Jordanier. Nach einer ersten Ablehnung seines Asylantrags hatte er ein langes Messer geschwungen, woraufhin er festgenommen wurde. Wegen eines Suizidversuchs war der Mann später auch in psychiatrischer Behandlung gewesen. Unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden scheint al-S. aber nicht gestanden zu haben.

Der zum Zeitpunkt des Bombenanschlags 32 Jahre alte al-S. war am Sonntagmorgen mit einem selbstgebastelte Sprengsatz in ein Taxi gestiegen. Vor dem Frauenkrankenhaus in Liverpool kam er dann zur Detonation, bei welcher al-S. getötet und der Fahrer verletzt wurde. Der Taxifahrer hatte vorher offenbar bemerkt, dass in seinem Wagen etwas Verdächtiges vorging und die Türen verriegelt; Premierminister Boris Johnson lobte die „Geistesgegenwart und den Mut“ des Fahrers. In Zeitungen wurde spekuliert, dass sich al-S. zu der nahe gelegenen Kathedrale hatte fahren lassen wollte, wo sich zum selben Zeitpunkt mehr als 2000 Menschen zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs versammelt hatten. Es war auch die Kirche, in der der Attentäter getauft worden war.

Die Behörden ermitteln unter dem Verdacht einer Terrorstraftat. Nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in London wurde die Terrorwarnstufe von „substantiell“ auf „ernst“ erhöht; das bedeutet, dass die Behörden einen weiteren Anschlag im Vereinigten Königreich für „sehr wahrscheinlich“ halten. Vier Männer, die im Zusammenhang mit der Tat festgenommen worden waren, wurden mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt.

Erst vor vier Wochen war das Land von einer anderen Terrortat erschüttert worden, als ein junger Mann mit somalischem Hintergrund den konservativen Abgeordneten David Amess während einer Bürgersprechstunde mit einem Messer angriff und tötete. Der Mordprozess gegen Ali H. auf der Grundlage des Antiterrorgesetzes soll im März beginnen.