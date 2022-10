Atomwaffentest befürchtet : Kim Jong-un und sein Spiel mit dem Feuer

Diese Aufnahme der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA soll Kim Jong-un bei einer Militärübung der Fernartillerie-Division der koreanischen Volksarmee und des Luftwaffengeschwaders an einem unbekannten Ort am 06.10.2022 zeigen. Bild: dpa

Die Warnungen vor einem bevorstehenden Atomwaffentest Nordkoreas werden immer dringlicher. „Alle halten den Atem an“, sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, am Donnerstag in New York. „Wir hoffen, dass es nicht passiert, aber die Anzeichen deuten leider genau in die andere Richtung.“

Es wäre der erste nordkoreanische Atomtest seit 2017, der siebente insgesamt. Er würde bestätigen, dass das Land sein Rüstungsprogramm „mit voller Kraft vorantreibt, in einer Weise, die zutiefst beunruhigend ist“, sagte Grossi. Während sich die internationale Aufmerksamkeit auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine konzentrierte, hat Nordkorea sein Testgelände Punggye-ri wieder in Betrieb genommen. Nach südkoreanischen Erkenntnissen sind alle technischen Vorbereitungen abgeschlossen.