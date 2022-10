Manöver „Steadfast Noon“ : Die NATO übt Nuklearschläge

Früher war die Übung hoch geheim, diesmal hat die Allianz aktiv darüber informiert. Sie will Fehlschlüsse in Moskau vermeiden – aber auch ihre Einsatzbereitschaft demonstrieren.

An diesem Montag beginnt „Steadfast Noon“, die jährliche Atomwaffen-Übung der NATO. Wie die Allianz mitteilte, werden die vierzehn teilnehmenden Staaten, darunter Deutschland, mit bis zu sechzig Militärflugzeugen über Belgien, der Nordsee und dem Vereinigten Königreich üben. Angesichts der russischen Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen informierte das Bündnis in diesem Jahr aktiv und vorausschauend über das Manöver, um Fehlschlüsse in Moskau zu vermeiden, aber auch um seine Einsatzbereitschaft zu demonstrieren. „Das entschlossene, berechenbare Verhalten der NATO, unsere militärische Stärke, ist der beste Weg, um eine Eskalation zu vermeiden“, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg vorige Woche.

Die bis Monatsende dauernde Übung wird jedes Jahr in der zweiten Oktoberhälfte ausgerichtet. Gastgeber ist stets einer der fünf europäischen Staaten der sogenannten „nuklearen Teilhabe“, in diesem Jahr Belgien mit dem Militärflugplatz Kleine Brogel. Dort wie auch in Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Türkei lagern amerikanische Atombomben des Typs B61, insgesamt etwa 100 Stück, wie Fachleute schätzen. Sie werden von amerikanischem Personal bewacht und im Ernstfall unter Kampfflugzeugen der beteiligten Staaten montiert. Deutschland nutzt dafür den Jagdbomber Tornado, für nukleare Missionen ist das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel ausgebildet, das auch jetzt wieder an der Übung teilnimmt.

Wie üblich, werden die Geschwader in roten angreifenden und blauen verteidigenden Teams Luftgefechte üben und den Abwurf der Atombomben simulieren. Die Piloten müssen ein spezielles Manöver fliegen, den sogenannten Schulterwurf, um nicht selbst im Tiefflug von der Explosionswelle erfasst zu werden. Wenn 2025 die Umrüstung zu selbststeuernden Bomben abgeschlossen ist, wird das nicht mehr nötig sein. Wie in früheren Jahren werden auch wieder strategische B-52-Langstreckenbomber aus Amerika an „Steadfast Noon“ teilnehmen, diesmal aus North Dakota. Sie sind für nukleare Lenkwaffen ausgelegt, die in großer Höhe ausgebracht werden können.