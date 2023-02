Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht Bundeskanzler Olaf Scholz in München abermals ein Angebot. Der sollte es endlich annehmen.

Der russische Außenminister ist nicht mehr eingeladen worden zur Münchner Sicherheitskonferenz, er wäre wie im Vorjahr auch nicht gekommen. Doch kann man sicher sein, dass Moskau jedes Wort verfolgt, das auf diesem Treffen fällt. Es ist eine Vollversammlung aller Staaten, die der überfallenen Ukraine gegen die russischen Invasoren beistehen.

Was der Kreml zu hören bekommt, kann ihn nicht freuen. Auch nach einem Jahr des Kriegs ist es Putin nicht gelungen, die westliche Allianz zu spalten. Bislang zeigt sie auch nicht die Ermüdungserscheinungen, auf die der Kreml setzt. Ob Bundeskanzler Scholz oder der französische Präsident Macron: Alle Redner beteuerten, Putins Kalkül, den Krieg länger durchhalten zu können als die Ukraine und der Westen, werde nicht aufgehen.

Was nötig ist, um Russland einzudämmen

Ausweislich ihrer Äußerungen wissen die Staats- und Regierungschefs auf beiden Seiten des Atlantiks, was nötig ist, um Putin in der Ukraine zurückzudrängen und Russlands Imperialismus auch in Zukunft einzudämmen: höhere Verteidigungsausgaben, eine Ankurbelung der Rüstungsproduktion, mehr Zusammenarbeit bei der Waffenentwicklung. Gleichzeitig sollten die Europäer, worauf Macron hinwies, aber auch eine aktive Rolle bei dem Versuch übernehmen, mit Moskau wieder zu Vereinbarungen über Rüstungskontrolle zu kommen; das klingt derzeit zwar phantastisch, war aber auch im Ersten Kalten Krieg möglich.

Mehr zum Thema 1/

Doch muss der Westen sich gleichzeitig dafür wappnen, dass Putin lieber weiter mit seinen Atomwaffen droht, auch jenen, die schon Helmut Schmidt vor einem halben Jahrhundert als die größte Gefahr für Europa erkannte, den Mittelstreckenraketen. Vor ihnen warnte jetzt auch Macron. Berlin muss endlich dessen wiederholtes Angebot annehmen und mit Paris darüber sprechen, wie auch Deutschlands Sicherheit durch die Abschreckungswirkung der französischen Nuklearwaffen vergrößert werden könnte. Der Helmut Schmidt des 21. Jahrhunderts heißt bisher nicht Olaf Scholz, sondern Emmanuel Macron.