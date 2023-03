Atomwaffen in Belarus : Putins jüngster Einschüchterungsversuch

Russlands Drohungen mit Nuklearschlägen verfangen nicht wie gewünscht. Jetzt soll es die Ankündigung richten, taktische Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren. Fachleute ziehen den militärischen Nutzen aber in Zweifel.

Es kommt nicht so oft vor, dass „Moskau. Kreml. Putin“, das wichtigste Hofberichterstattungsformat im russischen Staatsfernsehen, ein Interview mit dem Präsidenten bringt. Aber am Wochenende ging es Wladimir Putin offenkundig darum, eine Reihe von Botschaften zu verbreiten.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Dazu ließ er sich vom schuljungenhaften Pawel Sarubin, der die Zuschauer mit Raunen und Staunen am Zauber der Macht teilnehmen lässt, Stichworte geben. Putin lieferte Nachrichten, die den Russen Siegeszuversicht vermitteln und die westlichen Unterstützer der Ukraine einschüchtern sollen.

Insbesondere kündigte Putin an, taktische Nuklearwaffen in Belarus stationieren zu wollen. Russland habe schon zehn Kampfflugzeuge der belarussischen Luftwaffe so ausgerüstet, dass sie solche Waffen transportieren könnten. Zudem habe man Belarus einen Iskander-Raketenkomplex übergeben, „der ebenfalls Träger sein kann“. Vom 3. April an werde Russland die belarussischen Besatzungen ausbilden, bis zum 1. Juli den Bau eines „Speziallagers“ für taktische Nuklearwaffen in Belarus fertigstellen.

Sicherheitsgarantien waren für die Ukraine wertlos

Das ist eine Zäsur. Nach dem Ende der Sowjetunion wurden in den Neunzigerjahren die Nuklearwaffen, die in Belarus, der Ukraine und Kasachstan lagerten, nach Russland überführt. Die drei früheren Sowjetrepubliken erhielten für ihren Nuklearwaffenverzicht im „Budapester Memorandum“ von 1994 Sicherheitsgarantien von Russland, den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Für die Ukraine erwies sich deren Wertlosigkeit 20 Jahre später, als Russland die Krim annektierte und den verdeckten Krieg im Donbass begann. Für Belarus stand das Streben nach einer „nuklearwaffenfreien Zone“ und „Neutralität“ in einer Souveränitätserklärung von 1990, fand dann Eingang in die Verfassung.

Putin verwies nun darauf, dass der Minsker Machthaber „seit Langem“ um eine Stationierung von Nuklearwaffen bitte. Alexandr Lukaschenko hat die Abgabe der Nuklearwaffen als „brutalsten Fehler“ bezeichnet, da „man mit Belarus anders sprechen würde“, wenn es die Sprengköpfe noch hätte. Im Herbst 2021 sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg über eine mögliche deutsche Absage an die „nukleare Teilhabe“ der NATO, dies könne eine Verlegung amerikanischer Kernwaffen in andere, auch östliche Mitgliedstaaten zur Folge haben. Daraufhin kündigte Lukaschenko für den Fall, dass die NATO Nuklearwaffen in Polen stationiere, an, sich mit Putin über russische Nuklearwaffen für Belarus zu verständigen.

Strategische Nuklearwaffen nach Belarus zurückzubringen würde laut Fachleuten aus militärischer Sicht keinen Sinn ergeben: Nach dem Wegfall des Warschauer Paktes fehlt Belarus die zum Schutz der Interkontinentalraketen nötige „Tiefe des Raumes“. Doch auch die taktischen Nuklearwaffen verlangen Investitionen in Infrastruktur, eine langfristige russische Truppenpräsenz und politische Zuverlässigkeit. Die war auch aus Moskauer Sicht bei Lukaschenko lange Zeit zweifelhaft. Nach der Niederschlagung der Protestwelle gegen ihn von 2020 wirkte der Machthaber interessiert daran, die Nuklearwaffen als Ausweis seiner wieder gefestigten Position zu erhalten.

Im Fe­bruar 2022, kurz vor dem auch von Belarus aus betriebenen russischen Überfall auf die Ukraine, sagte Lukaschenko, als Antwort auf „dumme Schritte unserer Gegner“ werde man „nicht nur Nuklearwaffen, sondern Supernuklearwaffen“ in Belarus stationieren, „um unser Gebiet zu schützen“. Zudem ließ er die Verfassung ändern, die jetzt nur noch eine Aggression von belarussischem Gebiet aus verbietet. Im Juni 2022 schlug Lukaschenko Putin vor, belarussische Flugzeuge nuklearwaffentauglich zu machen, schon im August meldete er Vollzug – wie jetzt Putin ein weiteres Mal.