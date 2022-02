Atomvereinbarung : Iran-Verhandlungen in finaler Phase

Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian (rechts) am Mittwoch in Teheran Bild: EPA

Die Wiener Verhandlungen über eine Wiederbelebung der Iran-Atomvereinbarung nähern sich einem Ende. Nach Äußerungen von verschiedenen Seiten wird sich nun entscheiden, ob der weitgehend ausverhandelte Text angenommen oder die Verhandlung abgebrochen wird. Die Aussagen lassen erwarten, dass das spätestens nächste Woche der Fall sein wird. Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian sagte am Mittwoch laut Agenturmeldungen in Teheran: „Die Atomgespräche in Wien haben einen sensiblen und wichtigen Punkt erreicht.“ Es gebe noch einige Punkte, bei denen eine ernsthafte Annäherung des Westens notwendig sei.

Der russische Unterhändler Michail Uljanow hatte zuvor über Twitter geäußert, die Wiener Gespräche befänden sich in ihrer „finalen Phase“. Es fänden „intensive Konsultationen“ statt. So habe er, Uljanow, am Dienstag ein „nützliches und geschäftsmäßiges Treffen“ mit den Kollegen der E3 (Deutschland, Frankreich und Großbritannien) gehabt.

Der Hinweis des russischen Vertreters auf die Sachlichkeit und Nützlichkeit seines Treffens mit den E3 ist auch im Zusammenhang mit den Spannungen wegen des Ukraine-Konflikts zu lesen. In Wien wird Russland von anderen Teilnehmern regelmäßig als konstruktiver Verhandlungspartner beschrieben. Das scheint weiterhin der Fall zu sein, doch dürfte die diplomatische „Großwetterlage“ den Zeitdruck zusätzlich erhöhen.

Es geht um die Vereinbarung von 2015, JCPoA genannt, die Iran eine enge Begrenzung und Kontrolle seines Atomprogramms auferlegt und im Gegenzug die Aufhebung von Sanktionen zusichert. Daraus waren 2018 zunächst die Vereinigten Staaten „ausgestiegen“, in der Folge hat Iran seine Auflagen zunehmend ignoriert. Die Amerikaner verhandeln indirekt, am Tisch mit Iran sitzen unter Gesprächsleitung der EU die E3, Russland und China. Nur wenige Fragen sind noch zu entscheiden, naturgemäß sind das die schwierigsten. In der angestrebten Vereinbarung soll es ausschließlich um den JCPoA gehen, doch könnten andere bilaterale Themen in die Verhandlungen hineinspielen, etwa die Frage eines Gefangenenaustauschs zwischen Teheran und Washington.