Atomstreit mit Iran : IAEA rügt Teheran und verlangt Antworten

Während Iran eigenen Nuklearwaffen wohl so nah ist wie nie zuvor, tritt die Diplomatie auf der Stelle. Die IAEA will den Dialog aufrecht erhalten - jüngsten Rückschlägen zum Trotz.

Der Streit über das iranische Atomprogramm ist um weitere Stufen eskaliert. Am Mittwochabend nahm der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) mit sehr großer Mehrheit eine Resolution an, in der das Regime in Teheran zur besseren Kooperation mit der in Wien ansässigen UN-nahen Agentur aufgefordert wird. Konkret solle Iran seinen vertraglichen Verpflichtungen nachkommen, Fragen der IAEA nach ungeklärten nuklearen Aktivitäten in der Vergangenheit glaubwürdig zu beantworten. Iran hat gleichsam im Gegenzug die Überwachung seiner Urananreicherungsanlagen durch die IAEA weiter eingeschränkt. Außerdem wurde bekannt, dass es immer mehr modernere und leistungsstärkere Anreicherungskaskaden in verbunkerten Anlagen einsetzt.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Die IAEA-Resolution wurde von 30 der 35 Mitglieder des Gouverneursrats angenommen. Dieses Gremium vertritt die 175 Mitgliedstaaten der IAEA. Der Text drückt „tiefe Sorge“ darüber aus, dass nukleare Spuren an drei von Iran nicht deklarierten Orten unerklärt blieben. Teheran wird aufgefordert, „unverzüglich“ mit der Agentur zu kooperieren. Gegen den Beschluss stimmten Russland und China, drei weitere Staaten enthielten sich. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi hatte zuvor in einem Bericht an den Gouverneursrat geschrieben, dass Iran für die fraglichen Spuren „technisch nicht glaubwürdige“ Erklärungen gegeben und Fragen nur teilweise beantwortet habe.

Die Vereinigten Staaten sowie die drei europäischen Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien (E3-Gruppe), welche die Resolution eingebracht hatten, stellten in einer gemeinsamen Erklärung in Aussicht, dass für sie das Thema erledigt sei, wenn Iran seinen vertraglichen Verpflichtungen nachkomme. „Wenn Iran das tut und der Generaldirektor berichten kann, dass die ungeklärten Fragen zur Sicherheitsüberwachung nicht länger offen sind, würden wir keinen Anlass für weitere Behandlung im Rat und für weitere Maßnahmen zu diesen Fragen sehen.“

Iran kündigt weitere Urananreicherungsanlagen an

Der IAEA zufolge blockierte Iran zwei Überwachungskameras der Behörde, die in Urananreicherungsanlagen installiert sind. Diese Kameras sind für die aktuelle Überwachung ohnehin nachrangig, weil die IAEA keinen laufenden Zugriff auf die Daten hat. Diesen hatte das Regime in Teheran schon zuvor gesperrt. Doch wären die Daten zumindest für eine spätere Rekonstruktion, wenn der Streit mit Iran überwunden sein sollte, von Bedeutung.

Unmittelbar vor der Sitzung des Gouverneursrats hatte IAEA-Chef Grossi dem Gremium einen weiteren Iran-Bericht zukommen lassen. Darin heißt es, dass Iran damit begonnen habe, hochmoderne IR-6-Zentrifugen in der größten Anreicherungsanlage in Natanz aufzubauen. Die iranische Atombehörde habe zudem die Installation weiterer Kaskaden dieser Apparate angekündigt. Die Installation solcher Anreicherungsanlagen ist grundsätzlich konform mit den Regeln der IAEA, wenn sie angemeldet wird. Doch hatte sich Iran in der Atomvereinbarung von 2015 (JCPOA genannt) verpflichtet, ausschließlich ältere, leistungsschwache IR-1-Zentrifugen zu verwenden, und gar keine nukleare Anreicherung in den militärisch tief eingebunkerten Anlagen wie Natanz vorzunehmen.

Mehr zum Thema 1/

An diese Vereinbarung, die eine enge Begrenzung und Überwachung des Atomprogramms vorsieht, hält sich Iran aber gar nicht mehr, nachdem zuvor auch die Vereinigten Staaten daraus ausgestiegen waren und Sanktionen wieder eingeführt hatten. Inzwischen hat Iran die Urananreicherung weit über die Grenzen des JCPOA getrieben und ist nach den Worten Grossis „sehr nahe“ daran, über genug Material für eine Atombombe zu verfügen. Diplomatische Bemühungen um eine Wiederherstellung des JCPOA durch Verhandlungen in Wien liegen seit Monaten auf Eis.

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett begrüßte die Resolution des Gouverneursrats. „Das ist eine wichtige Entscheidung, die das wahre Gesicht Irans enthüllt,“ äußerte er in einer Erklärung. Das sei ein „klares Warnsignal“ an Iran. Anders als zu anderen Gelegenheiten drohte Bennett jedoch nicht mit militärischen Schlägen, sondern sah die Notwendigkeit für eine Befassung des UN-Sicherheitsrates, wenn Iran seine Aktivitäten fortsetze. Ein Beschluss des UN-Sicherheitsrats ist allerdings angesichts der Haltung Russlands und Chinas im IAEA-Rat derzeit wenig wahrscheinlich.