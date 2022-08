Iran-Verhandlungen in Wien : Letzte Chance für das Atomabkommen

In Wien sind am Donnerstag nach monatelanger Unterbrechung die Atomgespräche mit Iran wieder aufgenommen worden. Zunächst trafen einzelne Verhandler aus Iran sowie aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China zu bilateralen Gesprächen auf Arbeitsebene zusammen. Die Gesprächsführung liegt bei der Europäischen Union, die durch ihren Spitzendiplomaten Enrique Mora vertreten ist.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Der amerikanische Verhandlungsführer Robert Malley ist ebenfalls nach Wien gereist, doch bleibt es dabei, dass die Iraner nicht direkt mit den Amerikanern sprechen wollen, da die Vereinigten Staaten unter dem früheren Präsidenten Donald Trump aus der Atomvereinbarung von 2015 (JCPOA) ausgestiegen waren und Sanktionen verhängt haben. Seither hat auch die iranische Seite alle Vorgaben und Einschränkungen für ihr Nuklearprogramm verletzt und hat Uran bis knapp vor der Waffenfähigkeit angereichert.

Washington hat geringe Erwartungen

In den jetzigen Gesprächen geht es darum, einen Modus zu finden, nach dem sich alle Seiten wieder an die Bestimmungen des JCPOA halten. Ein weitgehend ausverhandelter Entwurf für eine erneuerte Vereinbarung liegt seit März auf dem Tisch. Doch seither stocken auch die Gespräche. Grund sind die geopolitischen Rahmenbedingungen seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Zudem stritten sich zuletzt Washington und Teheran darüber, dass die iranischen Revolutionsgarden auf amerikanischen Terrorlisten stehen – auch wenn das eigentlich nichts direkt mit dem Atomprogramm und dem JCPOA zu tun hat.

Malley teilte vorab mit, seine Erwartungen auf einen Erfolg am Verhandlungstisch in Wien hielten sich in Grenzen. Man begrüße die Bemühungen der EU und habe beste Absichten – ob das auf iranischer Seite auch so sei, werde sich bald herausstellen, twitterte der amerikanische Sonderbeauftragte. Aus Teheran verlautete umgekehrt, die Amerikaner hätten eine Bringschuld, da sie aus dem JCPOA ursprünglich ausgetreten seien.

In Wien herrscht die Einschätzung vor, dass die kommenden Wochen bis Ende August die letzte Chance für eine Wiederbelebung der Vereinbarung von 2015 bieten. Denn einerseits ist das Anreicherungsprogramm Irans sehr weit fortgeschritten. Aus den Daten der Internationalen Atomenergiebehörde lässt sich errechnen, dass Iran bereits über genügend auf 60 Prozent angereichertes Material verfügen dürfte, um durch einen kleinen weiteren Anreicherungsschritt auf 90 Prozent genügend waffenfähiges Material für eine Bombe zu haben. Andererseits ist damit zu rechnen, dass die im November anstehenden amerikanischen Zwischenwahlen für den Kongress einen „Deal“ später als Ende August politisch unmöglich machen.

Mehr zum Thema 1/

Der russische Unterhändler Michail Uljanow teilte mit, dass er am Donnerstag Vormittag mit dem EU-Diplomaten Mora zusammengetroffen sei. „Wir tauschten unsere Ansichten darüber aus, welche Schritte getan werden müssen, um das Abkommen wiederherzustellen“, twitterte Uljanow. Auch mit dem iranischen Unterhändler Bagheri war er zusammengetroffen. Mora, der die Verhandlungen koordiniert, schrieb auf Twitter, dass den jetzigen Gesprächen ein Textentwurf zugrunde liege, der gegenüber dem Stand der letzten Verhandlungsrunde Anfang März noch leicht verändert worden sei und seit 20. Juli auf dem Tisch liege.