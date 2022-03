Kernkraftwerke im Krieg : Eine Granate macht noch keinen Super-GAU

Seit Russland seinen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, warnt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien vor den Gefahren, die drohen, wenn nukleare Einrichtungen im Land direkt oder indirekt betroffen sind. Noch nie, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi, habe sich ein bewaffneter Konflikt in einem Land mit einem derart dicht ausgebauten Atomprogramm abgespielt. Am Donnerstag reiste Grossi nach Antalya, um die Gelegenheit des dortigen Treffens der Außenminister Russlands und der Ukraine dazu zu nutzen, über seinen Vorstoß für eine Schutzvereinbarung für nukleare Anlagen zu sprechen.

An vier Standorten in der Ukraine sind insgesamt 15 Druckwasserreaktoren in Betrieb. Sie sind rundum im Land verteilt: Saporischschja, Süd-Ukraine, Riwne, Chmelnyzkyj. Sie produzieren in Friedenszeiten mehr als die Hälfte des Stroms, der im Land verbraucht wird. Der bekannteste Standort ist Tschernobyl, in dessen Block 4 sich 1986 die Totalkatastrophe von Kernschmelze und Graphitbrand ereignete.