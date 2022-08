Lage in der Ostukraine : Kontrolleure der IAEA erreichen Kampfgebiet

Die Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA ist am Mittwoch in der Südukraine eingetroffen. Die Mission unter der Leitung von IAEA-Chef Rafael Grossi war zunächst nach Kiew gereist. Von dort fuhren sie in die Stadt Saporischschja, die unter ukrainischer Kontrolle steht. Ihr eigentliches Ziel ist an diesem Donnerstag aber die gleichnamige Atomanlage, die sich auf russisch kontrolliertem Gebiet befindet. Die Delegation soll untersuchen, wie es um die Sicherheit des größten europäischen Kernkraftwerks bestellt ist, nachdem dort mehrere Gebäude von Geschossen getroffen worden waren. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, für die Einschläge verantwortlich zu sein.

Lukas Fuhr Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Der russische Gesandte für die IAEA, Michail Uljanow, begrüßte die Idee, die internationalen Beobachter könnten dauerhaft am AKW Saporischschja präsent bleiben. IAEA-Chef Grossi hatte eine entsprechende Mission vorgeschlagen, weil er die Möglichkeit „einer nuklearen Katastrophe“ für gegeben hält. Neben möglichen Schäden dürfte von ihm und seinem Team auch zu beobachten sein, wie es den ukrainischen Technikern geht, die unter russischer Gewalt die Anlage in Betrieb halten. Der ukrainische Energieminister German Galuschtschenko erklärte, es sei wichtig, dass die IAEA-Inspektoren mit den Mitarbeitern sprechen und nicht nur Informationen erhalten, die von Russland kommen.

Unterdessen ist das Ausmaß der am Montag angekündigten ukrainischen Offensive in der Gegend um die Stadt Cherson weiter unklar. Unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse teilte das britische Verteidigungsministerium mit, der Ukraine sei es gelungen, die Front etwas zu verschieben. Dabei hätten die Ukrainer die relative Schwäche der russischen Einheiten in der Region ausnutzen können.

Mehr zum Thema 1/

In ukrainischen Medien heißt es, den eigenen Streitkräften seien Schläge gegen russische Kontrollposten, Munitionslager und die regionale Flugabwehr gelungen. Außerdem lägen nun zwei Übergänge über den Fluss Dnipro dauerhaft in Reichweite der eigenen Artillerie. Sollten die Berichte zutreffen, bedeutete das für Russland eine zusätzliche logistische Herausforderung. Ohnehin gelingt es dem russischen Militär Berichten zufolge nur noch bedingt, die eigenen nun wohl unter verstärktem Druck stehenden Einheiten auf der Nordseite des Dnipro zu versorgen. Auch ein möglicher Rückzug der Einheiten wurde durch zahlreiche ukrainische Angriffe auf die Logistik schon in den vergangenen Wochen erschwert. Das russische Verteidigungsministerium teilte dennoch mit, die Gegenoffensive der Ukraine sei gescheitert, die Ukraine habe schwere Verluste hinnehmen müssen und mehrere Hubschrauber und Kampfjets verloren.