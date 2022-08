Ukrainisches Atomkraftwerk : „Saporischschja ist deutlich besser aufgestellt als Fukushima“

Herr Dokter, was wissen Sie über die derzeitige Lage im Atomkraftwerk Saporischschja?

Nach den Netzausfällen am Donnerstag waren bis Freitagmittag alle sechs Reaktorblöcke in Saporischschja nicht in Betrieb. Zuvor liefen noch die Blöcke 5 und 6, die sind dann runtergefahren worden. Für eine kurze Zeit war der Block 6 gestern mit reduzierter Leistung im Betrieb, um den Strom zu erzeugen, den die gesamte Anlage zur Kühlung braucht. Nachfolgend wurde dieser Block auch abgeschaltet und die Anlage über eine sogenannte Reserveleitung aus einem nahegelegenen konventionellen Kraftwerk versorgt. Die letzten Meldungen sind, dass auch die gestern beschädigte Hochspannungsleitung wieder repariert worden ist und dass der Betreiber seit heute Mittag einen der beiden Blöcke wieder anfährt.

Worin bestehen in dieser auch unübersichtlichen Lage die Risiken?

Da kann man drei Themenkomplexe nennen. Der eine ist die nachvollziehbare Sorge, was bei Treffern durch Beschuss passiert. Wir glauben nach wie vor, dass niemand ein Interesse daran hat, die Anlagen mit dem Ziel ihrer Zerstörung anzugreifen. Bei der Art von Beschuss, wie wir sie in den letzten Wochen gesehen haben, würde ein zufälliger Treffer der Anlage selbst nicht automatisch zu einem schweren Unfall führen. Sie ist relativ robust ausgelegt und etwa gegen den Absturz kleinerer Flugzeuge geschützt. Ein anderes Thema ist, dass die Mitarbeiter des Kraftwerks während der russischen Besetzung unter einer für uns wahrscheinlich kaum nachvollziehbaren psychischen Belastung arbeiten müssen. Es gehört zur Sicherheit unbedingt dazu, dass man eine Betriebsmannschaft hat, die ausgeruht ist und ohne Stress arbeiten kann. Der dritte Themenkomplex ist das, was wir seit gestern erleben: Dass nicht die Anlagen selbst, aber beispielsweise die Stromanbindung zerstört wird. Auch für diesen Fall sind die Anlagen zwar ausgelegt. Aber es ist schon so, dass man damit eine Ebene der Sicherheit weniger hat. Damit es zu einem katastrophalen Unfall kommt, müsste es letztlich zu einer Verkettung mehrerer solcher Faktoren kommen.

Wie lange müsste der Strom ausfallen, damit eine wirklich ernste Situation eintrifft?

Wenn das Landesnetz wegbricht und auch über die Reserveleitung kein Strom mehr zugeführt wird, haben wir das, was wir den Notstromfall nennen. Dann müsste die Anlage über die Notstromdiesel versorgt werden, damit die Reaktorkerne weiter gekühlt werden können. Es ist in Saporischschja so, dass es für jeden Block drei solcher Dieselaggregate gibt, von denen jeweils eines für die Kühlung ausreichen würde. Die lassen sich auch querschalten, sodass mit den Dieseln eines Blocks auch ein Nachbarblock versorgt werden könnte. Nach der Auslegung der Anlage in Saporischschja sollte pro Aggregat Diesel für sieben Tage vorrätig sein. Damit könnte man also die eine oder andere Woche überbrücken, um in der Zwischenzeit die Anbindung zum Netz wiederherzustellen.

Was würde denn in dem aus Ihrer Sicht schlimmsten Fall passieren?

Unterstellt man ein Szenario, in dem die Anlage auch über die Diesel über einen gewissen Zeitraum gar nicht mehr mit Strom versorgt werden kann, dann käme es in letzter Konsequenz zu einer Kernschmelze. Das entspräche in etwa dem, was in Fukushima passiert ist, als nach einem längeren Stromausfall radioaktive Stoffe in großen Mengen in die Umwelt gelangt sind. Wie viel Zeit das braucht, lässt sich nicht pauschal sagen, weil es ganz stark davon abhängt, wie lange der betroffene Block schon stillsteht. Im ungünstigsten Fall, wenn die Anlage gerade erst heruntergefahren wurde, reden wir von einigen Stunden, bis es zu Schäden am Reaktorkern kommen kann. Wichtig für die Einordnung ist, dass sowohl die Reserveleitung wie auch nahezu alle Diesel nicht verfügbar sein müssen, damit so etwas passieren kann. Die Anlage in Saporischschja ist in dieser Hinsicht aber auch deutlich besser aufgestellt als die in Fukushima vor der Katastrophe im März 2011.

Wohin würde bei einer Freisetzung die radioaktive Wolke hinwandern?

Das ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Ganz wesentlich ist die Wetterlage. Untersuchungen des Bundesamts für Strahlenschutz haben ergeben, dass wir nur in etwa 60 Tagen pro Jahr eine Wetterlage haben, in denen entsprechende Luftströme aus der Ukraine überhaupt bis nach Deutschland gelangen könnten. Und selbst wenn das nach einer Katastrophe geschehen würde, wären bei uns wegen der vergleichsweise großen Entfernung keine kurzfristigen Notfallmaßnahmen wie die Einnahme von Jodtabletten oder der Aufenthalt in Gebäuden vonnöten. Möglicherweise müssten aber etwa in der Landwirtschaft Maßnahmen getroffen werden. Das könnten beispielsweise Messungen bestimmter Produkte oder der Ausschluss vom Handel sein.

Wie beurteilen Sie die Warnungen von politischen Akteuren wie dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der am Donnerstag von einer möglichen „globalen Strahlenkatastrophe“ sprach?

Für uns als wissenschaftliche Organisation ist letztlich das maßgeblich, was man fachlich fundiert dazu sagen kann. Da sollte man sich an Berechnungen wie jenen des Bundesamts für Strahlenschutz orientieren.