Atomgespräche in Wien : Amerikanische Geiseln als Faustpfand

Neben den Verhandlungen über die Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran finden in Wien derzeit auch separate Gespräche über die Freilassung von vier US-Bürgern aus iranischer Haft statt. In beiden Fällen steht die US-Delegation nicht direkt mit den iranischen Unterhändlern in Kontakt. Jüngst bestätigte jedoch der Verhandlungsführer der amerikanischen Delegation in Wien, Robert Malley, der Nachrichtenagentur Reuters, dass indirekte Gespräche über die Freilassung von vier amerikanischen Bürgern geführt würden.

Malley wiederholte die amerikanische Position, dass der Fall der vier Inhaftierten vom Atomdossier unabhängig sei. Er betonte jedoch, dass für Washington nur sehr schwer vorstellbar sei, zum Abkommen zurückzukehren, solange die vier unschuldig in Haft blieben.