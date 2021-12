Atomverhandlungen mit Iran : Die Uhr tickt

Aktualisiert am

In Wien geht es um eine Rückkehr zum Abkommen von 2015. Doch die Machtverhältnisse in Teheran erschweren vieles. Immerhin sitzt man nun schneller wieder zusammen, als erwartet.

Unbestreitbar hat Rafael Grossi eine Begabung zum Auftritt. Als der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) dieser Tage im UN-Gebäude in Wien die Ergebnisse seiner vorherigen Reise nach Teheran erläuterte, hatte er etwas Klobiges mitgebracht: eine jener Kameras, die die in Wien ansässige Organisation verwendet, um nuklearbezogene Anlagen zu überwachen, zum Beispiel in Iran. Es war eine blau lackierte, offensichtlich schwere Apparatur, die Grossi da vorzeigte.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Doch wäre es völlig verfehlt, dem argentinischen Diplomaten, der seit gut zwei Jahren an der Spitze der IAEA steht, vorzuwerfen, er habe die Show um ihrer selbst willen veranstaltet. Bei seiner Iranreise war es um genau diese Kameras gegangen. Iran hatte an einer seiner Produktionsstätten, Karadsch, Austausch und Wartung dieser Geräte durch IAEA-Inspekteure untersagt. Sie waren durch ein Ereignis im Juni zerstört worden, nach iranischer Darstellung durch einen israelischen Sabotageakt. Und dabei sollen demzufolge diese Kameras in irgendeiner Weise benutzt worden sein.