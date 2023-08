Aktualisiert am

Die Kaution für den Anwalt Rudy Giuliani wurde auf 150.000 Dollar festgesetzt. Der County Sheriff hat ein Polizeifoto veröffentlicht. Am Donnerstag wird Trump in dem Gefängnis erwartet.

Rudy Giuliani hat sich am Mittwoch in dem Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seine Verbündeten im Gefängnis von Atlanta im Bundesstaat Georgia gestellt. Dort würden die Angeklagten untergebracht, berichtete die „New York Times“ am Mittwoch.

Die Kaution für den Anwalt Giuliani wurde auf 150.000 Dollar festgesetzt. Diese müsse er bezahlen, um weiterhin auf freiem Fuß zu bleiben. Er traf in Atlanta ein, als ein anderer Angeklagter in dem umfangreichen Fall, der Anwalt Kenneth Chesebro, einen Antrag auf ein schnelles Verfahren stellte, schrieb die Zeitung. Nach diesem Szenario, das nach dem Recht des Bundesstaates Georgia zulässig ist, müsste der Prozess gegen alle 19 Angeklagten spätestens am 3. November beginnen.

Gegen Giuliani und Trump werden die meisten Anklagen in diesem umfangreichen Fall erhoben. Als ehemaliger Bürgermeister von New York diente Giuliani nach der Wahl 2020 als Trumps persönlicher Anwalt und spielte eine führende Rolle bei der Verbreitung falscher Behauptungen, die Wahl sei Trump gestohlen worden.

Das Büro von County Sheriff Patrick Labat veröffentlichte später ein Polizeifoto von Rudy Giuliani. Auch unter anderen von Kenneth Chesebro und Sidney Powell wurden solche sogenannte „mug shots“ gemacht.

Trump wird am Donnerstag in Atlanta erwartet

Am Donnerstag wird der frühere US-Präsident Donald Trump nach seiner Anklage im Bundesstaat Georgia wegen Wahlbeeinflussung erwartet. Dort wird er sich mutmaßlich ebenso den Behörden stellen. Trump schrieb am Montagabend auf seiner Online-Plattform Truth Social, er werde in Georgias Hauptstadt Atlanta reisen, um von der „linksradikalen“ Staatsanwältin Fani Willis „verhaftet“ zu werden. Die Kaution für den früheren Präsidenten wurde auf 200.000 Dollar festgesetzt.

Während des erkennungsdienstlichen Prozesses könnte zum ersten Mal ein Fahndungsfoto des ehemaligen Präsidenten gemacht werden. Im Falle der anderen drei Anklagen gegen Trump in diesem Jahr hatten die Behörden darauf verzichtet. Der Sheriff von Fulton County äußerte jedoch, die „normalen Praktiken“ würden unabhängig vom Status einer Person angewendet. Es ist unklar, ob die Behörden in Atlanta bei Trump letztlich ebenfalls darauf verzichten könnten.

Trump und den 18 anderen Mitangeklagten in dem Fall war eine Frist bis Freitagmittag zugestanden worden, sich freiwillig zu stellen.