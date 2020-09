Spannungen in der Ägäis : Athen fordert Abzug aller türkischen Schiffe

Das türkische Forschungsschiff Oruc Reis im November 2018 in Istanbul: Das Schiff wurde von der Türkei in die Nähe der griechischen Insel Kastelorizo entsandt. Bild: EPA

Griechenland ist nicht bereit, mit der Türkei Gespräche über eine Deeskalation der angespannten Lage im östlichen Mittelmeer zu beginnen, bevor Ankara nicht alle türkischen Schiffe aus von Athen beanspruchten Seegebieten zurückzieht. Die griechische Regierung widerspricht damit einer Aussage von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der am Donnerstag mitgeteilt hatte, Griechenland und die Türkei hätten technischen Gesprächen zur Konfliktvermeidung zugestimmt. Griechische Medien berichtete am Freitag unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Athener Regierungsquelle, man habe die Absicht des Nato-Generalsekretärs, Mechanismen zur Deeskalation innerhalb der Nato auszuarbeiten, „zur Kenntnis genommen“, doch könne es dazu erst kommen, wenn alle türkischen Schiffe umgehend vom griechischen Festlandsockel abgezogen werden.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z. Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Stoltenberg hatte am Donnerstagabend bekannt gegeben, Griechenland und die Türkei hätten zugestimmt, „technische Gesprächen bei der Nato zu führen, um Mechanismen der militärischen Konfliktvermeidung zu schaffen und das Risiko von Zwischenfällen und Unfällen im östlichen Mittelmeer zu vermindern“. Er bezog sich dabei auf „Gespräche mit den Führern“ beider Länder. Stoltenberg hatte sich seit voriger Woche intensiv um eine Konfliktschlichtung bemüht. Beim Treffen der EU-Verteidigungsminister in Berlin sagte er, er stehe in ständigem Kontakt mit beiden Seiten. Vor diesem Hintergrund führte er auch ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ihrerseits in diplomatische Bemühungen eingebunden war. Auch Washington spielte dabei eine Rolle. Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo hatte die beiden Nato-Verbündeten dazu aufgerufen, „sich zurückzuhalten, die Spannungen zu vermindern und in diplomatische Gespräche einzusteigen“.

Es ist das erklärte Ziel der europäischen und internationalen Vermittler, dass Athen und Ankara ihre Kriegsschiffe aus den umstrittenen Seegebieten zurückziehen. Aus Stoltenbergs Mitteilung von Donnerstag ist jedoch nicht abzuleiten, dass über die griechische Vorbedingung eines türkischen Abzugs aus dem Gebiet ein Konsens erzielt worden ist. Die von ihm erwähnte „militärische Konfliktvermeidung“ zielt darauf, dass Akteure, die im selben Gebiet operieren, einander vorwarnen oder sich aus dem Weg gehen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Es bedeutet aber nicht, dass sie das Gebiet verlassen.

Stoltenbergs Vermittlungsmission bricht mit der bisherigen Linie der Allianz. Der Konflikt zwischen Ankara und Athen wurde von der Nato zuvor stets zu einer bilateralen Angelegenheit erklärt, die im Nato-Rahmen keine Rolle spiele. Diese Haltung geriet jedoch schon im Juni an ihre Grenzen, als eine französische Fregatte unter Nato-Kommando sich um ein Haar in ein Gefecht mit zwei türkischen Kriegsschiffen verwickelt hätte, die einen Frachter eskortierten, der mutmaßlich Waffen nach Libyen liefern sollte. Paris forderte anschließend eine Untersuchung des Vorfalls in den Gremien der Nato – damit konnte die Allianz nicht mehr wegsehen.

In seiner Mitteilung von Donnerstag verwies der Nato-Generalsekretär darauf, dass die Allianz „eine wichtige Plattform für Konsultationen über alle Fragen ist, die unsere gemeinsame Sicherheit betreffen“. Damit griff er eine Debatte auf, die schon seit längerem in der Allianz läuft und von Deutschland angestoßen worden war. Berlin hatte – in Reaktion auf das „Hirntod“-Interview des französischen Präsidenten Emmanuel Macron – darauf gedrungen, den politischen Dialog in der Nato zu verstärken. Vorschläge dazu soll eine Expertengruppe erarbeiten, die unter dem Vorsitz des früheren deutschen Verteidigungsministers Thomas de Maizière tagt.