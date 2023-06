Aktualisiert am

So will die EU Migration deutlich begrenzen

Reform der Asylpolitik : So will die EU Migration deutlich begrenzen

Eine Gruppe maghrebinischer Migranten wartet am 22. September 2022 am Hafen in Malaga, nachdem sie von der spanischen Küstenwache im Mittelmeer gerettet wurde. Bild: dpa

Warum war die Einigung so schwierig?

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Die Mitgliedstaaten haben seit acht Jahren an einer Reform gearbeitet. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise beschlossen sie verbindliche Quoten, um Griechenland und Italien zu entlasten, dies wurde aber nie richtig umgesetzt. 2016 und dann wieder 2020 legte die Kommission neue Gesetzentwürfe vor. Es ging darum, die Interessen der Außengrenzstaaten und jener Staaten, die wie Deutschland von Sekundärmigration betroffen sind, so auszutarieren, dass wieder ein funktionierendes Gesamtsystem entstehen kann. Also eine Balance von Solidarität und Verantwortung.

Jeder Staat suchte für sich günstigere Bedingungen, wenige waren zu echter Solidarität bereit – aber fast alle wollten die Regeln verschärfen, um Migranten ohne Asylanspruch abzuschrecken. Deutschland versuchte sich dem bis zuletzt entgegenzustellen, musste aber beidrehen. Gegen den Beschluss stimmten Ungarn und Polen, während sich Bulgarien, Litauen, Malta und die Slowakei enthielten.

Worauf bezieht sich der Beschluss zur Asylreform?

Die EU-Staaten haben sich über zwei Verordnungen geeinigt, die den politischen Kern des EU-Asylrechts ausmachen. Eine definiert Standards für das Asylverfahren, die andere legt fest, welcher Staat dafür zuständig ist und wie er entlastet werden kann. Dieser Rechtstext wurde bisher Dublin-Verordnung genannt. Der neue Name ist: Verordnung für Asyl- und Verfahrensmanagement.

Am Donnerstag haben die Staaten ihre Position festgelegt, nun müssen sie mit dem EU-Parlament verhandeln, das gleichberechtigt mitentscheidet. Das Parlament vertritt in mehreren Punkten weichere Positionen, die näher an der Bundesregierung sind. Ziel ist es, bis zur Europawahl im Juni 2024 einen Rechtstext zu beschließen, der dann 2025 in Kraft treten kann.

Für wen ist das neue Grenzverfahren?

Wer aus einem Land mit geringer Aussicht auf Schutz kommt, soll künftig ein beschleunigtes Verfahren an der Außengrenze absolvieren. Entscheidend ist die gemittelte Anerkennungsquote aller Mitgliedstaaten, sie muss unter 20 Prozent liegen. Im Jahr 2022 hätte das ein Viertel der 880.000 Erstantragsteller in der EU betroffen. Ausgenommen sind nur unbegleitete Minderjährige, nicht auch Familien mit Kindern, wie Deutschland es wollte. Das Verfahren soll nach zwölf Wochen abgeschlossen sein, einschließlich eines Rechtsmittels gegen den Bescheid. Das ist möglich, weil viele Anträge als unzulässig abgewiesen werden können.

Wie werden Asylbewerber interniert?

Während des Grenzverfahrens sollen die Bewerber in bewachten und geschlossenen Einrichtungen untergebracht werden, damit sie nicht illegal weiterreisen. Zulässig ist eine Freiheitsbeschränkung, aber kein Freiheitsentzug. Wer will, kann jederzeit wieder in ein Land außerhalb der EU ausreisen. Während des Aufenthalts gelten die Personen als nicht eingereist. Das wiederum erleichtert ihre Abschiebung. Wird ihnen Schutz versagt, können sie bis zur Rückführung weitere drei Monate unter haftähnlichen Bedingungen interniert werden. Danach muss ihnen die Einreise gewährt werden.

Wie viele Plätze gibt es?

Alle EU-Staaten sollen zusammen 30.000 Plätze für Grenzverfahren einrichten. Der Anteil jedes einzelnen berechnet sich aus den illegalen Einreisen und Zurückweisungen im Schnitte der letzten drei Jahre. Dabei entfallen auf Ungarn, wegen seiner Lage an der Westbalkanroute, rund 8500 Plätze, auf Italien 6200, auf Spanien 3500 und auf Griechenland 1700 Plätze. Deutschland muss gut 400 Plätze stellen – an Flug- und Seehäfen gibt es die schon, sie müssen aber teilweise ertüchtigt werden. Angestrebt wird eine volle Auslastung: Wenn ein Verfahren drei Monate dauert, könnten also 120.000 Personen pro Jahr untergebracht werden.