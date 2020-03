Asylpolitik : Erleben wir den späten Sieg Horst Seehofers?

Erleben wir den späten Sieg Horst Seehofers? Mehrere Male geriet er mit Angela Merkel aneinander, wenn es um die Asylpolitik und um die Frage ging, ob Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden dürften, sprich: ob die Grenze „dichtgemacht“ werden dürfe. Weil im Sommer und Herbst 2015 etwas ganz anderes geschah und die Bundeskanzlerin eine Politik der offenen Grenze betrieb, sprach Seehofer, damals noch bayerischer Ministerpräsident, gar von einem Zustand des „Unrechts“.

Von Zurückweisung an der deutschen Grenze spricht auch jetzt niemand, jedenfalls nicht offen. Doch das Thema wurde auf der Sitzung der CDU/CSU-Fraktion am Dienstag angesprochen. Anschließend gab es unterschiedliche Darstellungen. Es gab Teilnehmer, die Seehofer so verstanden, dass Deutschland entsprechend reagieren müsse, wenn Griechenland es nicht mehr schaffe, seine Grenzen gegen eine von der Türkei in Gang gebrachte Migration Richtung EU zu schließen. Das konnte eigentlich nur heißen: Dann müsse sie zur Not eben an der deutschen Grenze gestoppt werden.

Es wurde auch vermerkt, dass Merkel, die ebenfalls an der Sitzung teilnahm, darauf nicht reagierte. Warum sollten sie und Seehofer auch abermals einen Showdown suchen, nachdem die Union im Frühjahr 2018 daran fast zerbrochen wäre? Die Lage ist angespannt genug. Seehofer hatte damals, nunmehr als Bundesinnenminister, versucht, in einem „Masterplan Migration“ durchzusetzen, was jetzt an der EU-Außengrenze geschieht: Zurückweisungen; allerdings nur für solche Asylbewerber, die schon in einem anderen Land einen Antrag gestellt hatten. Merkel flüchtete sich in die Formel, das sei nicht möglich, weil Deutschland „nicht unilateral, nicht unabgestimmt und nicht zu Lasten Dritter“ handeln dürfe.

Wäre also gerechtfertigt, was jetzt geschehen könnte, weil es nicht unilateral, nicht unabgestimmt, nicht zu Lasten Dritter geschähe? Wohl kaum. Es wäre eindeutig eine Abkehr von Merkels Linie der vergangenen Jahre, auch wenn sie selbst immer wieder betont(e), so etwas wie 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Was damit gemeint war und welche Konsequenzen diese Versicherung hatte, blieb in ihrem Fall immer offen. Jetzt ist es das nicht mehr. Es heißt: Was sich an den Grenzen der EU zur Türkei abspielt, ist das Ende der Asylpolitik Merkels.

Das vorübergehende Ende jeglicher Asylverfahren

Es ist sogar das vorübergehende Ende von jeglichen Asylverfahren. Denn was die EU an der Grenze zur Türkei betreibt, hat mit den Buchstaben ihres Asylrechts nicht mehr viel zu tun. Jeder Migrant, der an die Grenze der EU kommt, ob er nun von der Türkei dazu getrieben wurde oder nicht, hat das Recht, einen Asylantrag zu stellen.

Allenfalls ließe sich die Politik der geschlossenen Grenzen damit begründen, dass Migranten gewaltsam versuchen, die Grenze zu überwinden, und dass die Türkei ein sicherer Drittstaat sei, dass also die Migranten und Flüchtlinge, die nach Westen ziehen, im Osten längst Sicherheit gefunden hätten und dort versorgt werden könnten. Es bleibt allerdings europäisches Recht, dass diese Behauptung in jedem Fall erst einmal geprüft werden müsste.

Nationale Schule gegen europäische Schule des Asylrechts

Gegen diesen Standpunkt hat die „nationale Schule“ des Asylrechts in Deutschland immer Bedenken gehegt (und polemisiert); für sie gibt es unabhängig vom europäischen Recht das deutsche Recht, selbst zu bestimmen, wer einreisen darf, erst recht in Zeiten eines drohenden „Kontrollverlusts“, wenn also das europäische Asylregime zusammenbricht, wie das 2015 der Fall war. So kam auch Seehofer damals zu seinem Urteil, es geschehe Unrecht, wenn sich Masseneinwanderung ungehindert abspiele.

Die „europäische Schule“ des Asylrechts, für die das Kanzleramt immer eine feste Bastion war, wollte diesen nationalen („unilateralen“) Weg nicht mitmachen. Ihre mitunter dogmatische Perspektive hieß: Europäische Recht bricht nationales Recht. „Nie wieder 2015“ war insofern immer mit der Hoffnung verbunden, dass es ein funktionierendes europäisches Recht geben werde – im Idealfall besser als das der Vergangenheit.

Davon kann aber keine Rede sein. Weder ist die Verteilung der Asylbewerber in der EU geregelt, noch sind die Staaten an der Außengrenze bereit, allein die Lasten der Asylbewerbungen und des Aufnahmeverfahrens zu tragen. Beides ist eine Folge von 2015, war aber auch schon vorher umstritten oder politisches Brachland.

Was in Griechenland und Bulgarien geschieht, ist nichts anderes, als was die „nationale Schule“ damals durchsetzen wollte; dieses Mal allerdings tut sie es mit (stillschweigender) Unterstützung der „europäischen Schule“. Symptomatisch dafür war der Ablauf der CDU/CSU-Fraktionssitzung: Seehofer referierte so, als liefen die Dinge, wie er sie schon immer gesehen hatte. Deutschland ist in der komfortablen Lage, diese Korrektur nicht an die große Glocke hängen zu müssen. Solange Griechenland die Grenzen geschlossen hält, muss die deutsche Innenpolitik nicht Farbe bekennen.

Ist das nun das Ende des europäischen Asylrechts? Sicher nicht. Aber es ist eine Wende hin zum nackten Realismus. Die Lage an der Grenze zur Türkei vermittelt einen Eindruck, was die EU tun kann im Falle eines wie auch immer entstandenen Massenzustroms. Sie setzt das Asylrecht de facto außer Kraft und greift zu Kontingentlösungen, über die jetzt auch in Deutschland diskutiert wird – für begrenzte, besonders schutzbedürftige Gruppen.

Setzt sich diese Sicht in der Zukunft durch, wird sie auch innenpolitisch Folgen haben. Denn das Wiedererstarken der AfD unter dem Eindruck jenes Jahres 2015 ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass sich die „nationale Schule“ im Asylrecht damals nicht durchsetzen konnte.