Asylpolitik der Ampel : Seehofers Erben

Die Position der Bundesregierung zur Reform des EU-Asylrechts folgt der Linie des früheren Bundesinnenministers. Das ist vernünftig – aber die Staaten an den Außengrenzen werden skeptisch bleiben.

Flüchtlinge am 15. April auf dem Messebahnhof Laatzen, Niedersachsen Bild: dpa

Die Position, mit der die Ampel nun in die Migrationsverhandlungen nach Brüssel geht, ist vor allem in einer Hinsicht bemerkenswert. Sie trägt die Handschrift eines Bundesinnenministers, der im Ruhestand ist und im rot-grünen Milieu kurz vor der AfD kommt: Die Idee, Asylverfahren an der EU-Außengrenze vorzunehmen, stammt von dem CSU-Politiker Horst Seehofer; die EU-Kommission hatte sie übernommen.

Die Nöte der Kommunen

In der gemeinsamen Position der Bundesregierung gibt es ein paar Abschwächungen zugunsten der Grünen, aber Seehofers sozialdemokratische Nachfolgerin Nancy Faeser wird diesen Ansatz nicht mehr im Grundsatz infrage stellen. Das ist vernünftig, und es ist eine andere Richtung als die des Koalitionsvertrags, der noch von der Förderung der Aufnahmebereitschaft in Deutschland und Europa spricht. Offenbar haben die Nöte der Kommunen doch Wirkung gezeigt in Berlin.

Auf einem anderen Blatt steht, ob die Idee in Europa heute durchsetzbarer ist als zu Seehofers Zeiten. Die Staaten an den EU-Außengrenzen sträuben sich gegen das Verfahren, weil sie damit das Ventil des Durchwinkens verlieren könnten.

Mehr zum Thema 1/

Bei der Verteilung von Flüchtlingen, mit der man ihnen die Neuerung schmackhaft machen könnte, bleibt nun auch die Ampel eher restriktiv. Das wird es nicht einfacher machen, noch in dieser EU-Legislatur eine Einigung zu erzielen.