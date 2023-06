Die Ampelkoalition ringt um ihren Kurs in der Asylpolitik. Außenministerin Baerbock spricht sich gegen Verfahren für Familien mit Kindern an der EU-Außengrenze aus. Die FDP widerspricht.

Vor den Beratungen der EU-Innenminister am Donnerstag in Luxemburg über die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, droht in der Bundesregierung eine Debatte über mögliche Ausnahmen bei den angestrebten Asylverfahren an der EU-Außengrenze.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

So verlangten sowohl Außenministerin Annalena Baerbock, als auch Familienministerin Lisa Paus (beide Grüne) Ausnahmen für Minderjährige und Familien. Auch das Bundesinnenministerium von Nancy Faeser (SPD) hatte sich in diesem Sinne geäußert. Jedoch kritisierte dies nicht nur die oppositionelle Union, sondern auch aus der FDP gab es Widerspruch.

Bei der seit langer Zeit umkämpften Reform des Europäischen Asylsystems hatte sich die Bundesregierung darauf geeinigt, Asylverfahren an den Außengrenzen der EU durchführen zu lassen. Die EU-Kommission hatte dazu einen Vorschlag vorgelegt, der auch einen Mechanismus für die ebenso lange schon umstrittene Verteilung von Flüchtlingen vorsieht.