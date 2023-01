Aktualisiert am

Migration : Asylanträge in der EU fast um die Hälfte gestiegen

Etwa eine Million Asylanträge gab es offenbar im vergangenen Jahr in den EU-Ländern. Den höchsten Wert soll mit weitem Abstand Deutschland verzeichnet haben.

Baden-Württemberg, Ellwangen: In der Landeserstaufnahmestelle (LEA) warten Flüchtlinge in einer Schlange. Bild: dpa

Die Zahl der Asylanträge in der Europäischen Union (EU) ist im vergangenen Jahr fast um die Hälfte gestiegen. Wie die Zeitung Welt am Sonntag unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht zur Migration und Flüchtlingslage vorab berichtet, ist die Zahl der Asylanträge in den 27 EU-Ländern im vergangenen Jahr auf 923.991 geklettert. Dies entspräche einer Steigerung um 46,5 Prozent gegenüber 2021.

Der sogenannte Situationsbericht der EU-Kommission bezieht sich dem Blatt zufolge auf bisher unveröffentlichte Zahlen des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EUAA) vom 4. Januar 2023.

Aus dem Dokument gehe außerdem hervor, dass Deutschland im vergangenen Jahr den höchsten Wert an Asylanträgen seit 2016 verzeichnete, so die Zeitung. Insgesamt wurden im Jahr 2022 in Deutschland EU-weit mit Abstand die meisten Asylanträge gestellt – insgesamt 226.467. Es folgen Frankreich (154.597), Spanien (116.952) und Österreich (108.490).

Schlusslichter sind Ungarn (46), die Slowakei (544) und Lettland (622). Jeder dritte Antragssteller in Deutschland kam aus Syrien, gefolgt von Afghanistan (17 Prozent), der Türkei (10 Prozent) und dem Irak (6,7 Prozent).