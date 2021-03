Zweifel an Testergebnissen : Amerikanische Wissenschaftler kritisieren Astra-Zeneca

Nur Stunden nach der Veröffentlichung haben amerikanische Gesundheitsbehörden die Testergebnisse des Corona-Vakzins von Astra-Zeneca in Zweifel gezogen. Das berichtet die „New York Times“. Die vielversprechenden Ergebnisse der Tests, die am Montag von dem Unternehmen veröffentlicht worden waren, beruhten möglicherweise auf veralteten Daten, die nur einen unvollständigen Blick auf die Wirksamkeit des Impfstoffs erlaubten, kritisierten Mitarbeiter des „National Institute of Allergy and Infectious Diseases“ unter Berufung auf eine unabhängige Fachkommission, die die Tests in Amerika überwacht.

Die Kommission habe den Gesundheitsbehörden und dem Unternehmen Astra-Zeneca mitgeteilt, dass sie beunruhigt über die am Montag veröffentlichten Daten sei, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Institut fordert Astra-Zenca in der am späten Montagabend veröffentlichten Mitteilung auf, mit der Fachkommission zusammenzuarbeiten, um die Angaben zu überprüfen und sicherzustellen, dass die exakten und aktuellsten Daten zur Wirksamkeit so schnell wie möglich veröffentlicht werden.

„Zu 79 Prozent wirksam“

Astra-Zeneca hatte am Montag unter Berufung auf die amerikanischen Tests mitgeteilt, dass das Vakzin zu 79 Prozent und damit noch besser gegen das Virus wirksam sei als bisher bekannt und schwere Verläufe von Covid-19 „vollständig“ verhindert habe. Die lang erwarteten Testergebnisse wurden als ermutigend bewertet, um das Vertrauen in den Impfstoff wiederherzustellen, das durch die Aussetzung der Impfungen in zahlreichen Staaten wegen möglicher Nebenwirkungen in der vergangenen Woche erschüttert worden war.

Die Ergebnisse der Fachkommission waren in den vergangenen Tagen mehrmals hinausgeschoben worden, weil die Kommission weitere Informationen von Astra-Zenca verlangt hatte. Die Informationen seien dann am Wochenende bewertet und am Montagabend veröffentlicht worden, berichtete ein Mitarbeiter aus dem Umfeld der Kommission. Ein Sprecher von Astra-Zeneca wies unterdessen Kritik zurück, die Daten seien auch nicht korrekt formatiert und unübersichtlich übermittelt worden. Die Kommission könne neue oder klärende Datenanalyse aus den Testreihen anfordern, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Diese würden die Belastbarkeit ihrer Analysen bestätigen. Weitere Anfragen vom Dienstag blieben zunächst unbeantwortet.

In der Fachwelt stieß der Vorgang auf Erstaunen. Es sei höchst ungewöhnlich, dass die Auseinandersetzung derart öffentlich ausgetragen werde, sagte ein Fachmann für medizinische Testreihen vom Scripps Research Institute in San Diego der Zeitung. Normalerweise würden Testinstitute und Studiensponsoren eng zusammenarbeiten. Die Tests von Astra-Zeneca in Amerika sind bisher die umfangreichsten, die mit dem Impfstoff durchgeführt wurden; 32.000 Probanden nahmen daran teil. In den Vereinigten Staaten ist der Impfstoff noch nicht offiziell zugelassen; er würde dort voraussichtlich erst im Mai verfügbar sein. Bis dahin wird erwartet, dass ein Großteil der Bevölkerung bereits mit einem der Impfstoffe von Biontech, Johnson & Johnson oder Moderna immunisiert sein wird.