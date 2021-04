Astra-Zeneca in Amerika : Vom Favoriten zum Außenseiter

Die amerikanische Regierung setzte große Hoffnungen in den Impfstoff von Astra-Zeneca. Doch nach vielen Rückschlägen kommt er in den Vereinigten Staaten möglicherweise gar nicht mehr zur Anwendung.

Ein Impfzentrum in der Viejas Arena auf dem Campus der Universität San Diego am 1. April Bild: Bloomberg

Als Astra-Zeneca vor knapp zwei Wochen die mit Spannung erwarteten Daten für seinen Impfstoff aus einer klinischen Studie in Amerika vorlegte, sah das zunächst vielversprechend aus. Das Vakzin schütze mit einer Wirksamkeit von 79 Prozent vor Corona-Symptomen, hieß es. Das reichte zwar nicht an die Werte um 95 Prozent heran, die konkurrierende Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna geliefert hatten, war aber ein sehr solides Ergebnis. Schwere Erkrankungen nach einer Corona-Infektion würden sogar zu 100 Prozent verhindert, teilte Astra-Zeneca weiter mit.

Die Freude währte jedoch nur kurz. Wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Zahlen wurden Zweifel an deren Verlässlichkeit geweckt. Ein unabhängiges Aufsichtsgremium, das die Studien begleitet hatte, verschickte einen scharf formulierten Brief und äußerte darin die Sorge, die Daten könnten „schon veraltet und möglicherweise irreführend“ sein. Astra-Zeneca habe die vorteilhaftesten Ergebnisse veröffentlicht und nicht die aktuellsten. „Es sind Entscheidungen wie diese, die das öffentliche Vertrauen in den wissenschaftliche Prozess untergraben“, empörten sich die Aufseher.

„Vermeidbarer Fehler“

Eine solch harsche Zurechtweisung ist äußerst ungewöhnlich für ein Gremium, das sich üblicherweise weitgehend im Hintergrund hält. Anthony Fauci, der oberste Immunologe der amerikanischen Regierung, setzte am nächsten Tag noch einen drauf, als er in einem Fernsehinterview von einem „vermeidbaren Fehler“ sprach, den Astra-Zeneca begangen habe. Das sei umso misslicher, als der Impfstoff allem Anschein nach „sehr gut“ sei.

Wenige Tage später veröffentlichte der Pharmakonzern aktualisierte Daten, und sie waren nicht deutlich schlechter: Die Wirksamkeit wurde nun auf 76 statt 79 Prozent beziffert, bei schweren Erkrankungen waren es weiter 100 Prozent. Der Schaden war aber angerichtet, und er fiel umso mehr ins Gewicht, als Astra-Zeneca nicht zum ersten Mal für Verstimmung bei amerikanischen Behörden gesorgt hatte. Ähnlich wie in Europa, wo Lieferengpässe und Sorgen wegen Nebenwirkungen das Unternehmen in die Defensive gebracht haben, ist auch hier das Vertrauen in den Impfstoff erschüttert. Und in den Vereinigten Staaten ist das Präparat im Gegensatz zu Europa und vielen anderen Regionen noch nicht zugelassen. Das wirft die Frage auf, welche Rolle Astra-Zeneca in der Impfkampagne der Regierung überhaupt noch spielen wird.