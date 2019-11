„Asso Trenta“ : Versorgerschiff rettet mehr als 150 – und darf wohl gleich anlegen

Vor der Küste Libyens hat das italienische Versorgerschiff „Asso Trenta“ mehr als 150 Migranten aus Seenot gerettet. Der Versorger habe zwischen Freitagabend und Samstagfrüh die Menschen in internationalen Gewässern gerettet und an Bord genommen, berichtete die Notruf-Initiative Alarm Phone am Nachmittag auf Twitter.

Das Schiff, das unter italienischer Flagge fährt, habe die italienische Küstenwache informiert. „Die Menschen sind aus Libyen geflohen und müssen in Europa in Sicherheit gebracht werden“, so Alarm Phone.

Italien weist offenbar sicheren Hafen zu

Mittlerweile ist das Schiff offenbar unterwegs zum sizilianischen Hafen Pozallo, um 155 Gerettete dort an Land gehen zu lassen. Das berichtete eine Reporterin des italienischen Senders Rai News auf Twitter. Zwei Personen hätten demnach als medizinische Notfälle bereits auf der Insel Lampedusa das Schiff verlassen.

Sollte die „Asso Trenta“ tatsächlich in Pozallo einlaufen, hätte dieses kommerzielle Schiff deutlich weniger lang auf so eine Genehmigung warten müssen als zuletzt mehrere private Rettungsschiffe, die ebenfalls aus Seenot gerettete Menschen an Bord hatten.

Seenotrettungsschiffe müssen oft lange warten

So ist das Rettungsschiff „Alan Kurdi“ der deutschen Organisation Sea-Eye mit 88 Geretteten an Bord unterwegs Richtung Tarent. Erst nach einer Woche auf See war der Hafen der apulischen Stadt der Crew am Freitagabend von Italien als sicherer Hafen zugewiesen worden. Laut Sea-Eye wird die Ankunft dort an diesem Sonntag erwartet – acht Tage nach der Rettung.

Das Schiff „Ocean Viking“ von „Ärzte ohne Grenzen“ und SOS Méditerranée mit rund 100 Geretteten an Bord hatte zwölf Tage warten müssen, bevor ihm vergangenen Dienstag ein sizilianischer Hafen zugewiesen wurde.

Am Freitag gab es eine Lösung für 15 Migranten, die das Schiff „Open Arms“ der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms im Mittelmeer aufgenommen hatte. Sie wurden auf ein Schnellboot übergesetzt, das sie in Maltas Hauptstadt Valletta bringen sollte, wie Open Arms auf Twitter mitteilte. Die Aktion erfolgte demnach „mit stundenlanger Verspätung, inmitten eines Sturms und nach langem Warten auf Instruktionen der maltesischen Behörden“.

Die Organisation hatte laut eigenen Angaben am Dienstag sechs Männer, zwei Frauen sowie sieben Minderjährige gerettet. Sie drohten unterzugehen und zu ertrinken, da ihr Schlauchboot viel Luft verloren hatte und sich mit Wasser füllte, hieß es.