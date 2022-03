Erstmals seit elf Jahren : Assad zu Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen

Der syrische Machthaber Baschar al-Assad ist erstmals seit Beginn des Syrien-Kriegs vor elf Jahren zu einem offiziellen Besuch in ein arabisches Land gereist. Assad flog am Freitag in die Vereinigten Arabischen Emirate und traf sich dort mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Sajed al-Nahjan, wie die staatliche Nachrichtenagentur der Emirate, WAM, berichtete.

In dem Gespräch sei es um die „brüderlichen Beziehungen“ der beiden Länder und den „Frieden“ im Nahen Osten gegangen. Assad kam nach Angaben der syrischen Präsidentschaft auch mit dem Emir von Dubai, Scheich Mohammed bin Raschid al-Maktum, zusammen.

Syrien war 2011 aus der Arabischen Liga ausgeschlossen worden. Im Jahr darauf brachen die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Beziehungen zu Damaskus ab. Seit einiger Zeit bewegen sich die beiden arabischen Staaten aber wieder aufeinander zu. Im Dezember 2018 eröffneten die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Botschaft in Damaskus wieder. Im vergangenen November reiste dann der Außenminister der Emirate, Abdullah bin Sajed al-Nahjan, zu einem Treffen mit Assad in die syrische Hauptstadt.

Mehr zum Thema 1/

Der Widerstand gegen die Herrschaft Assads hatte sich am 15. März 2011 formiert. Die friedlichen Demonstrationen wurden von der Führung in Damaskus gewaltsamen niederschlagen. Aus den Protesten wurde ein bewaffneter Aufstand, der in einen vielschichtigen Krieg mündete, in den sich auch ausländische Akteure wie Russland einschalteten.

Mit der Unterstützung Moskaus brachten Assads Streitkräfte in den vergangenen Jahren weite Teile des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Derzeit rekrutiert Moskau tausende Kämpfer in Syrien für den Krieg in der Ukraine. Sie sollen für die reguläre russische Armee oder mit Milizen in der Ukraine in den Kampf ziehen.