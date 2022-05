„Asowstal“-Kämpfer : Kiew befiehlt Aufgabe von Mariupol

Verbliebene ukrainische Kämpfer im „Asowstal“-Werk in Mariupol Bild: via REUTERS

Die letzten Verteidiger des Stahlwerks Asowstal in der russisch besetzten Stadt Mariupol haben offenbar die Waffen niedergelegt. Am Freitag bestätigte der Kommandeur der dortigen Einheit der Nationalgarde, Denys Prokopenko, dass „die oberste militärische Führung einen Befehl gegeben hat über die Rettung von Leben und Gesundheit der Angehörigen der Garnison und über die Einstellung der Verteidigung der Stadt“.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Oberstleutnant Prokopenko führt die Einheit, die aus dem früheren Freiwilligenbataillon „Asow“ hervorgegangen war. Er sprach mit einem verbundenen Arm über den Messengerdienst Telegram, wobei unklar blieb, wo er sich gerade befand. Die Verteidiger hätten „trotz schwerer Kämpfe, trotz der Rundumverteidigung und des Fehlens der Versorgung für uns, ständig an die drei Bedingungen erinnert, die für uns am wichtigsten sind“. Dies seien die inzwischen abgeschlossene Rettung der in das Stahlwerk geflüchteten Zivilisten, der Abtransport der zum Teil verwundeten Soldaten und die würdige Heimführung der Toten.

Die Soldaten sind jetzt in der Ostukraine in russischer Hand. Prokopenko erinnerte an die „Bedingung“, dass sie gegen russische Kriegsgefangene freigetauscht werden sollten. „Was die toten Helden betrifft, dauert der Prozess noch. Ich hoffe, dass ihre Angehörigen und die ganze Ukraine ihre Krieger ehrenvoll beisetzen kann.“ Am späten Donnerstagabend hatte Prokopenkos Stellvertreter Swjatoslaw Palamar eine Videobotschaft aus dem Werk geschickt. „Ich danke der ganzen Welt und ich danke der Ukraine für ihre Unterstützung. Wir sehen uns wieder“, sagte er darin.