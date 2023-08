In Nagornyj Karabach wächst die Not

Aserbaidschanische Blockade : In Nagornyj Karabach wächst die Not

In Nagornyj Karabach verschlechtert sich die Versorgungslage. Aus der zu Aserbaidschan gehörenden, mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region im Südkaukasus kommen Bilder von leeren Regalen in Geschäften. Es mangele an allem, klagen Bewohner: Medikamente, Nahrung, Gas, Strom, Treibstoff. Grund ist die aserbaidschanische Blockade des Latschin-Korridors, der Versorgungsroute aus der Republik Armenien in die Region.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS.

Sie be­gann im vergangenen Dezember, als an­gebliche Umweltaktivisten mit Rücken­deckung des Regimes in Baku die Straße sperrten. Der Schritt erschien als Versuch von Machthaber Ilham Alijew, die nach dem jüngsten Aufflammen des Krieges im Herbst 2020 unter armenischer Kon­trolle verbliebenen Teile der Region un­ter seine Herrschaft zu bringen. Zunächst wurden Fahrzeuge der russischen Friedenstruppen, die seit dem von Moskau vermittelten Waffenstillstand aus dem November 2020 in der Region stationiert sind, sowie vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) noch durch­gelassen. Doch Mitte Juni verschärfte Baku die Blockade, sodass die Bevölkerung von Nagornyj Karabach mittlerweile auf sich allein gestellt ist. 120.000 Menschen sollen dort noch leben, Baku geht von weit weniger aus.