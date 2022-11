Gipfel in Kambodscha : Die Krise in Myanmar wird zur Zerreißprobe in Südostasien

Die Krise in Myanmar wird zur Zerreißprobe in Südostasien

Einer der Stühle, die für die südostasiatischen Staats- und Regierungschefs in Phnom Penh am Freitag aus Anlass ihres Gipfeltreffens bereitgestellt waren, blieb leer. Dort hätte eigentlich der Vertreter Myanmars sitzen sollen. Doch seitdem in dem Land wieder eine Militärjunta herrscht, haben die Südostasiaten alle „politischen“ Vertreter des Regimes von ihren Spitzentreffen verbannt. Die Junta hat deshalb entschieden, niemanden zu entsenden. Der leere Stuhl symbolisiert auch, wie zerrissen die Region über den Umgang mit dem Militärregime ist. Mit immer brutaleren Mitteln versucht die Junta, die Kontrolle über das Land zu erlangen, in dem die Bevölkerung zähen Widerstand leistet.

Der Gastgeber, Kambodschas langjähriger Ministerpräsident Hun Sen, lobte gleichwohl die „zentrale Rolle“, die der Verband der südostasiatischen Staaten (ASEAN) für Frieden, Sicherheit und nachhaltiges Wachstum spiele. Dabei wurde der Staatenverband, zu dessen zehn Mitgliedern Myanmar zählt, zuletzt stark kritisiert, weil seine Maßnahmen gegen das dortige Regime keine Wirkung zeigten. Zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft herrscht Uneinigkeit darüber, wie weiter verfahren werden soll. Indonesien, Malaysia und Singapur wollen den Druck auf Myanmar erhöhen. Indonesiens Präsident Joko Widodo, der Vorsitzende des demnächst stattfindenden G-20-Gipfels, ging etwa mit seinen Forderungen nach einer Ausweitung des Banns für „politische“ Vertreter auf alle Verhandlungsebenen am Freitag an die Presse.