Armut in New York : Obdach heißt noch nicht Schutz

New Yorks Bürgermeister will Wohnungslose von der Straße holen – doch viele fürchten die Unterkünfte noch mehr. Die Räumungen geschehen unter heftigem Protest von Betroffenen und Aktivisten.

„Lasst die Presse hierbleiben“, rufen die Aktivisten im New Yorker East Village. Gerade haben Polizisten den Block mit Plastikband abgesperrt, weil sie drei Zelte unter einem Baugerüst räumen wollen. Darin hatte ein halbes Dutzend Obdachloser Zuflucht gesucht. Die blauen Zelte sind übrig von dem, was Bewohner „Anarchy Row“ getauft hatten. Einige Fotografen werden abgedrängt. Ein Polizist sagt, die Menschen hätten das Recht, auf dem Bürgersteig zu sein, aber „ohne die Zelte“. Es regnet ein wenig, und Aktivisten verteilen Eiweißriegel und Wasserflaschen an die Camp-Bewohner. Eine von ihnen ist Sinthia Vee, die ruft: „Wir wollen hierbleiben, oder wir wollen richtige Wohnungen, keine Unterkünfte!“ Die Zelte störten doch niemanden, sagt die rothaarige Frau, und sie blockierten nicht einmal den Bürgersteig. Erst Stunden später ist das Camp geräumt, wie Medien abends berichten werden. Mehrere Bewohner und Aktivisten seien festgenommen worden.

Seit Tagen gibt es nicht nur im East ­Village Protestaktionen gegen die „Sweeps“, mit denen der seit Jahresbeginn amtierende Bürgermeister Eric Adams Wohnungslosen-Camps in der ganzen Stadt auflöst. Anfangs hatte Adams angekündigt, binnen weniger Wochen zweihundert solcher Lager räumen zu lassen. Inzwischen verkündete die Verwaltung, man habe schon fast dreihundert von ihnen beseitigt. „To sweep“, das heißt so viel wie „ausfegen“. Auf den Bescheiden, die den Betroffenen vorab zugestellt werden, steht, dass ihre Camps „gesäubert“ würden. Die Zettel verweisen sie an Obdachlosenunterkünfte, getrennte Anlaufstellen für Männer, Frauen, Familien. Nicht die Räumungen seien „grausam“, sagte Bürgermeister Adams kürzlich auf einer Pressekonferenz – Menschen auf der Straße schlafen zu lassen sei es.