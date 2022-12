Armut in Italien : Beiname Gomorra

Scampia, die Trabantenstadt im Norden Neapels, bekommt viel politischen Besuch dieser Tage. Vorigen Samstag war Giuseppe Conte da, ehemaliger Ministerpräsident und amtierender Parteichef der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung. In Scampia startete er seine nationale Tour zur Verteidigung des Bürgergelds. Das Grundeinkommen hatte Contes Regierung im März 2019 eingeführt und als Meilenstein bei der Abschaffung der Armut gefeiert, zumal im wirtschaftlich abgehängten Süden. Die neue Rechtskoalition unter Giorgia Meloni will das Bürgergeld wieder abschaffen, weil es Leute im arbeitsfähigen Alter zum Nichtstun statt zur Jobsuche verleite, wie es aus dem Amt der Ministerpräsidentin heißt. In Scampia, wo rund ein Drittel aller Haushalte das Grundeinkommen bezieht, warnte Conte vor landesweiten Protesten des marginalisierten Volkes, sollte die Regierung Meloni ihren Plan der sozialen Kälte durchsetzen.

Wenige Tage vor Conte war Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi in Scampia, zur Einweihung des neuen Campus der Universität Neapel „Federico II“. Italiens amtierende Schönheitskönigin, Zeudi Di Palma, war als eine Art Schutzpatronin der Inaugurationsfeier dabei. „Miss Italia“ ist zwanzig Jahre alt, stammt selbst aus Scampia und studiert dort Soziologie. Sie muss aber auch künftig mit der Metro zur Universität in die Altstadt fahren, denn der neue Campus gehört zur medizinischen Fakultät, und nicht zur sozialwissenschaftlichen, wo Di Palma studiert. Die Universität werde „Licht und Hoffnung“ nach Scampia bringen, sagte „Miss Italia“ mit Schärpe und Krönchen. Bürgermeister Manfredi nickte dazu.

„Wir sind nicht Gomorra“

Und während die einen in den Wohnsilos die Lunte zu Hungeraufständen glimmen sehen und die anderen einen Hochschulbau als Hoffnungsschimmer feiern, stehen in der Stadt überall Graffiti an den Wänden, in denen Scampia mit der Sündenstadt Gomorra verglichen wird, die in der Bibelerzählung vom zornigen Schöpfergott mit Feuer und Schwefel überzogen wird. „Kein Gomorra“, heißt es am häufigsten. Oder: „Scampia ist nicht Gomorra“. Oder auch: „Wir sind nicht Gomorra“.

Ihren ungeliebten Beinamen verdankt die Stadt, die dieser Tage unter einem tristen Wolkenschleier liegt, dem Journalisten und Schriftsteller Roberto Saviano. Geboren 1979 in Neapel, gelang Saviano 2006 mit seinem Tatsachenroman über die Verstrickung von organisiertem Verbrechen und politischer Macht in der süditalienischen Region Kampanien und der Metropolregion Neapel der internationale Durchbruch. Savianos Buch trägt den Titel „Gomorra – Reise ins Wirtschaftsimperium der Camorra“. Die Camorra ist die Mafiaorganisation Kampaniens. Einst haben sich die in Süditalien verwurzelten, aber längst international agierenden Mafias – neben der Camorra die Cosa Nostra auf Sizilien, die ’Ndrangheta in Kalabrien und die Sacra Corona Unita in Apulien – blutige Verteilungskämpfe geliefert. Heute machen sie sich ihre Territorien und Geschäftsfelder kaum mehr gegenseitig streitig. Man arbeitet nebeneinander, manchmal miteinander.

Den Clans gefiel das Buch nicht

Für Saviano war sein Gomorra-Camorra Bestseller, der inzwischen in mehr als fünfzig Sprachen übersetzt und weltweit gut zehn Millionen Mal verkauft wurde, Segen und Fluch zugleich. Er wurde reich und berühmt, aber vor allem einsam, wie er immer wieder beklagt. Den Clans gefiel nicht, was Saviano detailgenau in seinem Buch über sie ausplauderte: über Europas größten Drogenumschlagplatz im heruntergekommenen Hochhauskomplex „Le Vele di Scampia“, über die blutigen Abrechnungen verfeindeter Camorra-Familien bei der „Faida di Sampia“ von 2004 und 2005, einer Fehde verfeindeter Camorra-Familien mit täglichen Morden am helllichten Tag. Der Schriftsteller, damals 26 Jahre alt, wurde mit dem Tode bedroht. Seither steht Saviano rund um die Uhr unter Polizeischutz, muss ständig seine Wohnung wechseln. Für Freundschaften, für eine Partnerschaft, ist in seinem Leben der beschützen Einsamkeit kaum Platz. Man muss Saviano glauben, wenn er sagt, er habe sich oft gewünscht, die Camorra hätte ihn seinerzeit umgebracht.