Armut in der Schweiz : „Meine Mutter wäre lieber verhungert“

Die Schweiz ist ein reiches Land. Der Schriftsteller Lukas Bärfuss aber ist in Armut aufgewachsen: Sein Vater saß im Gefängnis, seine Mutter betrog ihn um Geld, und er wurde obdachlos. Nun klagt er seine Heimat an.

Lukas Bärfuss hatte schnell eingewilligt, sich auf eine Spurensuche seiner Thuner Vergangenheit zu begeben. In der Stadt im Berner Oberland ist der renommierte, mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnete Schweizer Schriftsteller, Dramaturg und Hochschullehrer 1971 geboren und aufgewachsen. Als er dann zur verabredeten Zeit zum Treffpunkt in der Thuner Bahnhofshalle erscheint, ist Bärfuss allerdings nicht ganz wohl zumute. Erstmals seit vielen Jahren wird er an die Orte zurückkehren, die ihn an seine schwere Kindheit und Jugend erinnern – an eine Zeit des Horrors, wie er sagt. Sein Vater war ein Krimineller, seine Mutter ließ ihn im Stich, als er 15 Jahre alt war. Fünf Jahre schlug er sich als Obdachloser durch. Tagsüber fand er Unterschlupf in der Stadtbücherei. Das rettete ihm das Leben.

Als erste Station steuert Bärfuss ein hübsches Haus in der idyllischen Thuner Altstadt an, fünf Gehminuten vom Bahnhof entfernt, direkt am Fluss, der Aare. Er zeigt auf die Fenster im Dachgeschoss.